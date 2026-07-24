설계부터 시운전까지 하나로…HD한국조선해양, AI 조선소 만든다

AI 핵심 요약beta
- HD한국조선해양은 23일 미국 워싱턴에서 지멘스와 차세대 마린 플랫폼 도입 본계약을 체결했다.
- 차세대 마린 플랫폼으로 선박 설계부터 생산·공급망·유지보수 데이터를 3D 단일 모델로 통합해 일정 지연과 품질 문제를 줄인다고 밝혔다.
- HD한국조선해양은 가상 조선소를 바탕으로 피지컬 AI 자율 제조 체계를 구축해 스마트 조선소로 조선산업의 새 표준을 만들 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD한국조선해양이 선박 설계부터 생산, 물류, 검사, 시운전까지 조선소 전 공정을 하나의 디지털 데이터로 연결하는 인공지능(AI) 조선소 구축에 나선다.
HD한국조선해양은 23일 현지시간 미국 워싱턴 D.C.에서 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어와 '차세대 마린 플랫폼' 도입을 위한 본계약을 체결했다고 밝혔다.
차세대 마린 플랫폼은 선박 설계와 생산, 공급망 관리, 품질관리, 유지보수 과정에서 생성되는 정보를 3D 모델 기반의 단일 데이터로 통합하는 시스템이다. 설계 변경과 공정 진행 상황을 생산 현장과 협력사에 실시간으로 공유해 일정 지연과 품질 문제를 줄이는 것이 목표다.
HD한국조선해양은 실제 조선소와 동일한 환경을 디지털 공간에 구현하는 '가상 조선소'를 구축해 작업 공정과 설비 운영을 사전에 시뮬레이션할 계획이다.
장기적으로는 로봇과 자율 생산설비가 작업 상황을 스스로 판단하고 수행하는 '피지컬 AI' 조선소로 발전시킨다는 구상이다. 이를 위해 설계부터 생산, 물류, 검사, 시운전까지 전 공정을 디지털 환경에서 연결하는 자율 제조 체계를 구축한다.
양사는 지멘스의 산업용 AI·디지털 트윈 기술과 HD현대의 조선소 운영 역량을 결합해 생산성과 품질, 작업 효율을 높일 방침이다.
김형관 HD한국조선해양 대표는 "AI는 생산성을 높이는 도구를 넘어 조선산업의 운영방식 자체를 재정의하는 기술"이라며 "AI와 디지털 기술을 결합한 스마트 조선소로 조선산업의 새로운 표준을 만들겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com