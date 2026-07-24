우리금융그룹, 2분기 순이익 1조원 회복…상반기 1.6조원

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 24일 2분기 순이익 1조46억원과 상반기 1조6090억원을 기록했다.
- 이자·비이자이익 동반 성장과 비은행 부문 약진으로 상반기 실적과 수익구조가 고르게 개선됐다.
- 우리금융은 3500억원 규모 자사주 매입·소각과 주당 220원 배당으로 주주환원을 강화하고 생산적·포용금융 집행을 확대했다.
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종합금융그룹 전환 성과 가시화
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리금융그룹이 2분기 순이익 1조 46억원을 기록했다. 상반기 당기순이익은 1조 6090억원으로 전년 동기 대비 3.7% 증가했다.
실적 개선은 이자이익과 비이자이익의 동반 성장에 따른 것이다. 상반기 순영업수익은 5조 7227억원을 기록했다. 이자이익은 4조 6,597억원으로 전년 동기 대비 3.2% 증가했고, 비이자이익은 1조 630억원으로 20% 늘었다.
은행 부문에서는 핵심예금 중심의 수신 기반 확대와 자산 리밸런싱을 통해 순이자마진(NIM)을 전년 동기 대비 7bp 상승시켰다. 생산적 금융 중심의 기업대출이 전년 말 대비 4% 이상 성장했다. 비이자이익은 자산관리(WM)사업과 증권·자산운용사 수수료 확대로 증가했다.
비은행 부문의 약진이 두드러진다. 상반기 비은행 부문 이익 기여도는 그룹 전체의 22.3%로 전년 동기 6.9%에서 3배 이상 확대됐다. 보험사 편입 효과가 본격화된 가운데 증권 부문은 1조원 규모의 증자를 바탕으로 당기순이익 247억원을 기록해 전년 동기 대비 44% 증가했다. 카드는 24.2%, 캐피탈은 14.2%, 자산운용은 117.9% 각각 이익이 늘었다.
우리금융은 주주환원을 강화하기로 했다. 하반기 1500억원 규모의 추가 자사주 매입·소각을 결정해 연간 자사주 매입·소각 규모를 총 3500억원으로 확대했다. 이는 전년 1500억원 대비 133% 증가한 규모이며, 지주 설립 이후 처음으로 연 2회 매입을 실시한다. 2분기 배당금은 주당 220원으로 결정했으며, 은행지주 가운데 유일하게 비과세 배당으로 지급될 예정이다.
우리은행은 2분기 당기순이익 8421억원을 기록해 1분기 대비 58% 이상 증가했다. 상반기 당기순이익은 1조 3730억원이었다. 동양생명은 919억원, 우리카드는 945억원, 우리금융캐피탈은 769억원, 우리투자증권은 247억원의 상반기 당기순이익을 각각 기록했다.
우리금융은 생산적·포용금융 확대에도 속도를 내고 있다. 생산적 금융은 올해 목표 21조8000억원의 82.5%를 상반기에 집행했고, 포용금융은 3조5000억원 규모로 연내 지원할 방침이다.
romeok@newspim.com