트럼프 "이란에 대규모 공격 검토…역대 최대 규모 될 수도"

악시오스와 인터뷰서 밝혀

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대규모 군사작전 재개를 진지하게 검토하고 있다고 밝혔다. 앞서 진행된 '에픽퓨리 작전'보다 더 큰 규모의 타격이 될 수 있다는 것이다.

23일(현지시간) 트럼프 대통령은 이날 악시오스와 인터뷰에서 "나는 대규모 공격을 검토하고 있다. 역대 최대 규모가 될 것"이라며 "결정에 근접해 있고, 우리는 만반의 준비가 돼 있다"고 말했다. 그러면서 "이스라엘은 내가 요청하면 2분 안에 참여할 것"이라면서도, 새로운 대이란 작전 개시에 누구의 도움도 필요 없다고 강조했다.

다만 이스라엘이 공격에 가담하면 "대가가 따를 것"이라며 이란의 이스라엘에 대한 보복 가능성을 염두에 뒀다. 다만 트럼프 대통령은 아직 공격과 관련한 최종 결정을 내리지는 않았다며 결정 시한도 제시하지 않았다. 미국 정부 관계자 두 명은 악시오스에 별도로 아직 어떤 결단도 내려지지 않았고 군에 새로운 명령도 하달되지 않았다고 확인했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.24 mj72284@newspim.com

트럼프 대통령은 이란이 협상을 원하지만 현재로서는 합의를 맺을 준비가 되지 않았다고 판단했다. 그는 "그들은 아직 충분한 고통을 받지 않았다"고 했다.

중재 노력에 정통한 역내 소식통 두 명은 이란 지도부가 최근 제시된 제안을 아직 수용하지 않았다고 전했다. 이 중 한 명은 "우리는 노력하고 있지만 이란은 협조적이지 않다"고 말했다.

미국은 호르무즈 해협에서 이란의 상선 공격을 막기 위해 지난 12일간 공격 수위를 높여 왔다. 다만 이란은 지금까지 태도 변화의 의지를 보이지 않고 있으며, 오히려 이 지역에서 공격을 강화해 왔다.

이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군도 홍해에서 사우디 선박을 공격하기 시작해 또 다른 핵심 원유 수송로의 긴장을 키우고 세계 에너지 시장을 한층 불안정하게 만들고 있다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 후티 반군이 홍해 선박에 다시 발포하면 미국이 이란에 책임을 물을 것이라고 강조했다. 그는 후티 반군이 이란의 대리 세력이라며 "이란은 물론 후티 자신들에게도 중대한 군사적 응징이 가해질 것"이라고 경고했다.

한편 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 다음 주 워싱턴에서 열리는 고(故) 린지 그레이엄 상원의원의 추모식에 참석하고 싶어 한다고 별도로 언급했다. 그는 "비비(네타냐후 총리의 애칭)와의 관계는 매우 좋다"며 "그가 이곳에 온다면 만날 것"이라고 말했다.

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