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2026.07.24 (금)
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[금/유가] 후티 공격·트럼프 경고에 유가 100달러 돌파…금값 급락

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  • 트럼프가 23일 이란 대규모 공격 검토를 밝혔다.
  • 후티가 홍해서 사우디 유조선 2척을 공격했다.
  • 국제유가는 급등하고 금값은 금리인상 우려에 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

후티 반군 공격 격화에 중동 원유 공급 위험 커져
중동 긴장에 인플레이션 우려 커지며 금값 2% 급락
트레이더들, 9월 미국 금리 인상 가능성 83% 반영

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 역대 최대 규모의 이란 공격을 경고한데다 예멘의 친이란 성향 후티 반군이 홍해에서 사우디아라비아 유조선 두 척을 공격하는 상황까지 벌어지며 23일(현지시각) 국제유가가 100달러를 돌파했다. 금값은 중동 불안에 금리 인상 가능성이 고조된 영향에 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 배럴당 5.36달러(6.2%) 오른 92.19달러에 마감하며 6월 4일 이후 최고 종가를 기록했다.

런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 배럴당 6.62달러(7%) 오른 100.69달러에 거래를 마쳤다. 이는 5월 22일 이후 가장 높은 종가다. 브렌트유는 이란 전쟁이 시작된 지난 2월 이후 약 40% 상승했으며, 상승분 대부분은 이번 달에 발생했다.

트럼프 대통령은 이날 악시오스와 인터뷰에서 "나는 대규모 공격을 검토하고 있다. 역대 최대 규모가 될 것"이라며 "결정에 근접해 있고, 우리는 만반의 준비가 돼 있다"고 말했다.

예멘의 후티 반군은 사우디아라비아산 원유 수송을 봉쇄하겠다고 선언한 뒤, 바브엘만데브 해협(Bab el-Mandeb Strait)을 통과하는 사우디 원유 운반선들을 공격하며 이란 전쟁의 새로운 전선을 열었다.

후티는 이날 군사작전을 통해 사우디아라비아 유조선 2척을 공격했다고 발표했다. 이후 사우디 국영통신(SPA)은 홍해를 항해하던 유조선 2척 가운데 한 척이 공격을 받아 화재가 발생했다고 확인했다. 다만 누가 공격했는지는 밝히지 않았다.

에너지 컨설팅업체 겔버 앤드 어소시에이츠는 보고서에서 "이번 사태는 이미 호르무즈 해협의 운항이 거의 중단된 상황과 이란 원유 수출 급감에 더해지면서, 단기적인 글로벌 원유 공급 부족 우려를 더욱 심화시키고 있다"고 분석했다.

홍해에서 화물선 갤러시 리더호를 나포하기 위해 위협 비행하는 후티 반군의 헬기. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 호르무즈 해협 운항 사실상 정체

이란 혁명수비대(IRGC)는 오만 해안 인근 호르무즈 해협 남부에서 기뢰가 설치된 항로를 따라 이동하려던 유조선 한 척이 폭발 후 화재가 발생했으며, 다른 유조선 두 척은 회항했다고 밝혔다.

혁명수비대는 호르무즈 해협은 현재 자신들이 완전히 통제하고 있으며, 미국의 군사행동이 계속되는 한 해협은 완전히 폐쇄된 상태라고 주장했다. 또한 이란과의 협조 없이 어떠한 유조선도 해협을 통과할 수 없을 것이라고 경고했다.

UBS의 애널리스트 조반니 스타우노보는 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 공격하면서 이란이 아닌 국가들의 유조선 통행이 크게 감소했다고 설명했다. 또한 미국이 이란 항만을 겨냥한 해상 봉쇄를 다시 시행하면서, 이란의 원유 선적량은 이달 초 하루 150만~200만 배럴 수준에서 현재는 사실상 '0'에 가까운 수준으로 감소했을 가능성이 크다고 분석했다.

스타우노보는 이어 호르무즈 해협을 빠져나가는 선박이 줄어든 결과, 지난 7일간 걸프만 지역의 원유 선적 규모는 하루 평균 250만 배럴로 감소했다고 말했다. 이는 지난 30일 평균인 하루 600만 배럴과 비교하면 절반 이하 수준이다.

◆ 금리 인상 우려 속 금값 2% 급락

금값이 이날 2% 이상 하락했다. 중동 분쟁으로 에너지 가격이 급등하면서 인플레이션 우려가 커졌고, 이에 따라 기준금리 인상 가능성이 높아질 것이라는 전망이 강화된 영향이다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 약 2.5% 하락한 온스당 4,050.20달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 24일 3시 10분 기준 온스당 4,043.14달러로 2.1% 하락했다. 하루 전인 수요일에는 7월 7일 이후 가장 높은 수준까지 올랐었다.

미국 달러화는 0.3% 상승했다. 이에 따라 달러로 거래되는 금은 해외 투자자들에게 더 비싸졌으며, 미국 10년물 국채 금리는 1년여 만에 가장 높은 수준까지 상승했다.

미국 골드 익스체인지의 시장 분석가 짐 와이코프는 "원유 가격 상승은 중앙은행들이 높은 인플레이션 때문에 금리를 내리지 못할 것이라는 전망을 키우면서 국채 금리를 끌어올리고 있다"면서 "그리고 국채 금리 상승은 금과 은 강세론자들에게는 악재"라고 지적했다.

투자자들은 이제 다음 주 예정된 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정과, 이틀간의 통화정책회의(FOMC) 이후 케빈 워시 연준 의장의 발언에 주목하고 있다.

CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면, 시장은 9월 연준이 금리를 인상할 가능성을 약 83%로 반영하고 있다. 이는 수요일의 68%에서 크게 높아진 수치다.

kwonjiun@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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