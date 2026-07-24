[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 24일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 24일 어린이국회 본회의와 시상식을 열었다.
- 여야는 국립서울현충원 참배와 최고위·원내대책회의 등을 진행했다.
- 의원실 세미나와 각 당 토론회·기자회견이 국회 내 다수 개최됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
08:00 국립현충원 참배 / 현충원
14:00 제22회 대한민국 어린이 국회 본회의 / 예결위회의장
16:30 제22회 대한민국 어린이 국회 시상식 / 예결위회의장
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
11:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
◆의원실 세미나
10:00 서영석 의원실 등, 가임력 보존 지원 성공을 위해 무엇을 해야 하나? / 의원회관 제7간담회의실
10:00 이소희 의원실 등, 왜 2030은 보수를 선택했는가? / 의원회관 제1간담회의실
10:00 이주희 의원실, 우주데이터센터포럼 제2차 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 정춘생 의원실 등, 중수청의 성공적 출범을 위한 국가 수사역량 강화 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
10:20 최민희 의원, [신천지 의혹 제기 기자회견]
10:40 김태규 의원, [현안 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
08:00 국립서울현충원 참배 / 국립서울현충원
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 '규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로' 부동산정책 정상화 토론회 / 국회 본관 245호
13:30 엄마·아빠와 함께하는 어린이 정치체험학교 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
08:00 제22대 국회 후반기 국립서울현충원 참배 / 국립서울현충원
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
08:00 제22대 국회 후반기 국립서울현충원 참배 / 국립서울현충원
14:00 중수청의 성공적 출범을 위한 국가 수사역량 강화 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 국회 예결위 회의장
*천하람 원내대표
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