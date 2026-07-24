[오늘의 정치일정] 7월 24일(금)

AI 핵심 요약beta
- 윤 대통령은 24일 해외순방 일정 수행했다
- 외교·통일·국방·보훈부는 회의·행사 등 통상업무 했다
- 여야 각 당은 현충원 참배와 국회 회의·토론회 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
해외순방
<외교부>
-장관
중남미 출장(정상 수행)
-1차관
통상 업무
-2차관
10:00 차관회의
16:30 루마니아 외교차관 면담
<통일부>
-장관
10:00 여명학교 협력 MOU 체결식 참석(강서구 여명학교)
-차관
12:00 '우리 회사에 평화온:담' 현장 방문 (충북 진천)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 묘역 정화 봉사활동 (국립대전현충원)
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
08:00 국립서울현충원 참배 (국립서울현충원 / 서울 동작구 현충로 210)
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 의원총회 (국회 본관 246호)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 '규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로' 국민의힘 부동산정책 정상화 토론회 (국회 본관 245호)
13:30 엄마ㆍ아빠와 함께하는 어린이 정치체험학교 (국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
08:00 제22대 국회 후반기 국립서울현충원 참배 (국립서울현충원)
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 (국회 예결위 회의장)
-천하람 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
08:00 제22대 국회 후반기 국립서울현충원 참배 (국립서울현충원)
14:00 중수청의 성공적 출범을 위한 국가 수사역량 강화 토론회 (의원회관 7간담회의실)