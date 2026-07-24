고성규 한의학연 원장 재산 235억 신고…7월 재산공개 현직 공직자 중 1위

AI 핵심 요약beta
- 고성규 한의학연구원장이 24일 235억여원 재산을 신고했다
- 현직 고위공직자 재산 1위로 김종오 총장 98억여원 순이다
- 하정우 전 수석은 43억여원 신고해 재산이 1억여원 늘었다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 고성규 한국한의학연구원장이 235억여 원의 재산을 신고하며 7월 수시 재산공개 대상 현직 고위공직자 가운데 가장 많은 재산을 보유한 것으로 나타났다.
정부공직자윤리위원회는 지난 4월 2일부터 5월 1일까지 승진·재등록·재공개 등의 사유로 재산을 신고한 고위공직자 73명의 재산등록 사항을 24일 공개했다.
현직 공직자 가운데 재산 상위 3명은 고성규 한국한의학연구원장(235억5194만원), 김종오 한국방송통신대학교 총장(98억7683만원), 김월용 국가평생교육진흥원장(94억7149만원) 순이었다.
고 원장은 경기 파주시 토지와 서울 강남구 압구정동 한양아파트, 배우자 명의의 서울 강남·신사동 상가와 사무실 등을 신고했다. 예금은 55억9046만원, 증권은 38억9040만원이었다.
김종오 총장은 직전 신고보다 5억6236만원 증가한 98억7683만원을 신고했다. 배우자의 인천 계양구 농지 매입과 서울 서초구 아크로비스타 공시가격 상승, 2025년식 테슬라 모델Y 취득 등이 재산 증가에 반영됐다.
퇴직자 가운데서는 강중구 전 건강보험심사평가원장이 72억3060만원으로 가장 많은 재산을 신고했고 재산은 작년에 비해 2억2028만원 늘었다. 이어 김규철 전 국토교통부 주택토지실장(61억6335만원), 이창용 전 한국은행 총재(54억8426만원)가 뒤를 이었다.
이번 공개 대상에는 하정우 전 대통령실 AI미래기획수석비서관이 포함됐다.
하 전 수석은 경기 성남시 분당구 수내동 아파트와 예금 등을 포함해 43억9597만원의 재산을 신고했다. 작년에 비해 재산이 1억4231만원 늘었다. MMF 해지와 ETF 매각, 신규 ETF 및 펀드를 구매해 자산 가치가 변동 됐다고 밝혔다.
abc123@newspim.com