10만개 완판된 '장원영 빗' 국내서 산다...메디큐브 '포에버체리' 팝업

AI 핵심 요약beta
- 메디큐브가 24일 포에버체리 브러시를 신세계면세점 온라인몰·명동점 팝업에서 선보였다고 밝혔다.
- 해당 브러시는 장원영 시그니처 모티브와 4중 브러시 모를 적용해 일본·중국 등 글로벌 시장에서 두 달 만에 10만개 판매를 기록했다.
- 신세계면세점 팝업에서는 체리 모티브 공간에서 제품 체험과 에이지알 뷰티 디바이스 판매를 진행하며 글로벌 유통 채널을 확대할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 대표 뷰티 브랜드 메디큐브가 장원영 협업 브랜드 포에버체리의 '리본 체리 글래스 헤어브러시'를 신세계면세점 온라인몰과 명동점 팝업을 통해 선보인다고 24일 밝혔다.
'포에버체리 리본 체리 글래스 헤어브러시'는 장원영의 시그니처 리본과 체리 모티브를 반영한 '포에버체리' 컬렉션 대표 상품으로, 에이피알이 독자 개발한 4중 브러시 모와 전용 거치대·보호 캡을 갖췄다. 이 제품은 지난 5월 일본에서 처음 출시된 이후 일본과 해외 B2B 시장으로 판매를 확대했으며, 이달 초에는 중국 주요 이커머스 채널에도 입점했다. 출시 두 달 만에 누적 판매량 10만개를 돌파하며 글로벌 시장에서 판매를 늘리고 있다. 앞서 6월 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점 팝업에서 하루 300개 한정 판매로 국내 첫선을 보여 완판된 바 있다.
신세계면세점 팝업은 체리 모티브 공간으로 조성돼 제품 체험은 물론 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스 라인업도 함께 판매된다.
에이피알 관계자는 "이번 신세계면세점 입점을 계기로 국내외 고객과의 접점을 확대하고 글로벌 유통 채널을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com