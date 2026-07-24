GS건설, 계약부터 입주까지 전자계약 도입...목동윤슬자이 첫 적용

AI 핵심 요약beta
- GS건설이 24일 공급·옵션·입주까지 전 과정에 전자계약 시스템을 도입했다고 밝혔다
- 전자계약으로 견본주택 방문과 종이서류 작성이 줄어 고객의 시간·이동 부담이 감소했다
- 새 시스템은 목동 윤슬자이에 처음 적용되며 MY 자이와 연계해 잔금 정산·입주까지 디지털로 처리된다
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 공급계약부터 옵션계약, 명의변경, 잔금 정산, 입주까지 모든 과정에 전자계약 시스템을 도입한다고 24일 밝혔다.
전자계약 시스템 도입으로 고객들의 반복적인 견본주택, 분양사무실 방문과 종이서류 작성·보관이 필요했던 절차가 개선돼 시간·이동 부담이 줄어든다.
공급계약은 견본주택에 마련된 태블릿 기기로 진행된다. 계약자가 계약 내용을 확인하고 간편 본인인증과 전자서명을 마치면 계약이 체결된다. 전자계약서는 계약자 알림톡으로 발송된다.
옵션계약은 비대면으로 가능하다. 계약자는 모바일에서 인테리어와 발코니 확장 등 옵션 품목을 확인한 후 계약할 수 있다. 전매 등으로 계약자가 변경되더라도 양도인과 양수인이 본인인증과 전자서명을 거쳐 GS건설과 관리의무 승계를 진행할 수 있다.
계약 후 잔금 정산과 입주 절차는 GS건설이 올해 1월 선보인 계약고객 통합서비스 플랫폼 'MY 자이'와 연계된다. 고객이 온라인으로 잔금 정산을 마치면 전자 입주증이 발급되고 입주시 전자 입주증을 제시하면 확인 절차를 거쳐 입주할 수 있다.
전자계약 시스템은 서울 양천구 목동에 분양 예정인 '목동윤슬자이'에 처음 적용된다. 목동윤슬자이는 서울 양천구 목동 옛 KT부지에 지하 6층~지상 48층, 3개동 규모로 오피스텔 총 651실과 근린생활시설, 업무시설을 갖춘 단지다. 전용면적 114~203㎡이다.
GS건설 관계자는 "이번 시스템은 계약서를 전자문서로 전환하는 데 그치지 않고, 공급계약부터 옵션 선택, 명의변경, 잔금 정산과 입주까지 계약 및 입주과정을 하나의 디지털 프로세스로 연결한 것이 특징"이라며 "고객 중심 디지털 서비스를 지속적으로 고도화하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com