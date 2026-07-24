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12.5% 관세, 다 같지 않다…현대차·포스코는 비켜가고 삼성·LG는 제품별 재계산

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AI 핵심 요약

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  • 미국무역대표부가 23일 강제노동 관세 최종조치를 확정해 한국산 제품에 최대 12.5% 관세를 부과했다.
  • 현대차·철강은 기존 232조 고율 관세로 새 관세는 피했지만 수익성 악화가 계속되고 있다.
  • 삼성전자·LG전자는 제품별 생산지·철강 함량·관세 코드에 따라 12.5% 혹은 25% 관세를 다시 계산해야 하는 상황이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

車·철강, 232조 품목관세 적용돼 이번 신규 관세서 '제외'
현대차 2분기 관세만 9000억원…상반기 누적 1조8000억원
삼성·LG 가전은 원산지·철강 함량 따라 관세율 제각각

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 미국이 한국산 제품에 최종 12.5%의 새 관세를 확정했지만, 현대자동차와 포스코는 이번 조치의 사정권 밖에 있다. 반면, 삼성전자와 LG전자는 제품 하나하나를 다시 들여다봐야 하는 처지가 됐다. 같은 '12.5%'라는 숫자 하나로 설명할 수 없는 업종별 온도차가 뚜렷하다.

미국무역대표부(USTR)는 23일(현지시간) 한국을 포함한 60개 경제권에 무역법 301조에 따른 '강제노동 관세' 최종 조치를 발표했다. 이른 바, 강제노동으로 생산된 제품의 수입을 막지 못했다는 이유로 10~12.5%의 관세를 매기는 조치다.

한국에 적용되는 방식은 다른 나라와 다르다. 대부분 국가는 기존 관세에 관세율을 단순히 더하지만, 한국은 일본·스위스와 함께 최종 관세율을 12.5%에 '맞추는' 방식을 적용받는다. 기존 관세율이 4%인 품목이라면 8.5%포인트만 추가돼 합계 12.5%가 되고, 기존 관세가 이미 12.5%를 넘는 품목에는 이번 관세가 아예 붙지 않는다.

(명령어: 기자가 기사 제목을 입력한 후 기사용 이미지 제작을 주문했음) [AI 일러스트=챗GPT] 2026.07.24

◆ 자동차·철강, 새 관세는 피했지만 기존 부담은 그대로

무역확장법 232조에 따라 이미 품목관세를 물고 있는 자동차·자동차부품·철강·알루미늄은 이번 301조 관세 대상에서 빠졌다. 한국산 자동차와 부품은 종전대로 합산 15% 관세를 유지하고, 철강은 코일·강판 등 1차 제품에 50%, 파생제품에는 사안에 따라 25~50%가 매겨진다.

새 관세가 얹어지지 않는다는 점은 다행이지만, 이미 부담 중인 관세만으로도 수익성은 눈에 띄게 흔들리고 있다. 현대차는 23일 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 2분기 미국 관세 납부액이 1분기와 비슷한 약 9000억원이었다고 밝혔다. 1분기 부담까지 더하면 상반기 누적 관세만 약 1조8000억원에 달한다.

관세는 실적 전반을 끌어내렸다. 현대차는 2분기 매출 49조2153억원으로 분기 기준 역대 최대를 기록했지만, 영업이익은 2조8509억원으로 지난해 같은 기간에 견줘 20.8% 줄었다. 부품사 화재로 제네시스 등 고부가가치 차종 생산이 차질을 빚으며 약 2000억원, 인센티브 확대로 약 4000억원의 손익 감소 효과가 겹쳤고, 원자재 가격 상승으로 매출원가율도 82.2%까지 올랐다.

다만, 현재 관세율 15%는 지난해 같은 기간(25%)보다는 낮은 수준이어서, 하반기 미국 현지 생산 확대가 자리 잡으면 부담이 점차 완화될 여지는 있다. 기아 2분기 실적도 현대차 실적 패턴과 크게 다르지 않을 전망이다.

철강업계 사정도 비슷하다. 새 관세는 피했지만, 이미 물고 있던 고율 품목관세가 그대로 유지되는 탓에 '관세를 면했다'는 표현이 무색하다. 

미국향 주방가전 제품 라이프스타일 이미지. [사진=삼성전자]

◆ 삼성·LG, 생산지·철강 함량 따라 갈리는 관세

전자·가전 업계는 사정이 복잡하다. 지난 4월 미국이 철강·알루미늄·구리 파생제품에 대한 232조 관세 산정 방식을 '금속 함량가치' 기준에서 '완제품 전체 가격' 기준으로 바꾸면서, 철강·알루미늄·구리 함량이 제품 중량의 15%를 넘는 세탁기·냉장고 등은 이미 완제품 가격의 25% 관세를 물고 있다. 이런 제품은 이번 301조 관세에서도 제외된다.

문제는 이후다. 미국이 지정한 철강 등 파생상품에 못 미치거나 별도 품목관세 대상이 아닌 전자·가전제품은 이번 12.5% 관세를 고스란히 받는다. 같은 냉장고·세탁기라도 생산국, 철강 함량, 세부 관세 코드에 따라 25%가 붙을 수도, 12.5%가 붙을 수도 있는 구조다.

삼성전자가 2018년부터 가동해온 사우스캐롤라이나 뉴베리 가전공장, LG전자의 테네시 클락스빌 공장처럼 미국 현지에서 만든 제품은 애초에 수입 관세 자체를 피할 수 있다는 점도 변수다.

삼성전자와 LG전자로서는 제품별로 현지 생산 비중을 높이거나, 해외 공장 간 물량을 조정하거나, 가격 인상 또는 원가 절감 중 하나를 택해야 하는 상황이다.

관세를 가격에 반영하면 경쟁력이 떨어지고, 자체 흡수하면 가전 사업 수익성이 낮아지게 된다. 현대차가 현지 생산 확대라는 비교적 단순한 해법에 집중한다면, 삼성·LG는 수백 개 품목의 생산지와 관세 코드를 하나하나 재점검해야 하는 상황에 놓인 것이다.

결국은 같은 12.5%라는 숫자 뒤에서 자동차·철강은 기존 고율 관세에 발이 묶여 있고, 전자·가전은 관세율 자체를 제품별로 다시 계산해야 하는 갈림길에 섰다.

이번 조치로 미국의 관세 체계는 단일 세율보다 업종을 비롯해 품목과 원산지에 따라 차등 적용되는 구조가 더욱 뚜렷해졌다. 이에 따라 수출 기업들은 제품별 관세 체계를 면밀히 따져 공급망과 생산 전략을 재조정해야 할 전망이다.

현대차 수출 부두 [사진=현대차]

peoplekim@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 인텔.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.24 mj72284@newspim.com 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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