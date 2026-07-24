2분기 한·육우 4.9% 감소…가임 암소·모돈도 줄어

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돼지 1065만마리로 2.2% 감소…모든 월령대 뒷걸음

병아리 입식 늘며 닭은 증가…오리는 전년 대비 9.5%↓

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 올해 2분기 국내 축산업에서는 한·육우와 젖소, 돼지, 오리 사육 마릿수가 줄어든 반면 산란계와 육용계는 증가했다. 소와 돼지는 가임 암소와 모돈 등 번식 개체 감소세가 이어졌다.

24일 국가데이터처가 발표한 '2026년 2분기 가축동향조사'에 따르면 지난달 1일 기준 한·육우 사육 마릿수는 328만9000마리로 전년 동기보다 17만마리(-4.9%) 감소했다. 전분기와 비교하면 3만2000마리(1.0%) 늘었지만 1년 전 수준은 회복하지 못했다.

2026년 2분기 가축동향. [자료=국가데이터처]

연령별로는 1세 미만이 전년 동기 대비 6.7% 줄었고, 1~2세 미만과 2세 이상도 각각 2.8%, 5.1% 감소했다.

가임 암소는 지난해 6월 158만6000마리에서 올해 6월 154만3000마리로 줄었다. 한·육우 사육 농장 수도 7만5647곳으로 1년 전보다 4.6% 감소했다.

젖소 사육 마릿수는 36만5000마리로 전년 동기보다 6000마리(-1.6%), 전분기보다 6000마리(-1.7%) 각각 줄었다.

가임 젖소는 지난해 6월 29만4000마리에서 올해 6월 29만마리로 감소했다. 젖소 도축 마릿수는 지난해 3~5월보다 늘었다. 연령별로는 1세 미만이 0.8%, 2세 이상이 2.3% 감소했다.

돼지 사육 마릿수는 1065만8000마리로 전년 동기보다 23만8000마리(-2.2%), 전분기보다 5만8000마리(-0.5%)가 줄었다.

모돈은 96만4000마리로 전년 동기 대비 2.8% 줄었다. 이에 따라 모든 연령대의 돼지 사육 마릿수가 감소했다.

특히 6~8개월 미만 돼지가 10.5% 줄어 감소 폭이 가장 컸다. 8개월 이상과 4~6개월 미만도 각각 3.1%, 2.7% 감소했다.

지역별로는 충북과 제주가 각각 1.1%, 2.3% 증가했다. 반면 강원은 8.8%, 전북은 6.9%, 경기는 3.6% 줄었다. 돼지 사육 농장은 5465곳으로 전년 동기보다 2.6% 감소했다.

닭은 산란계와 육용계 모두 증가했다.

산란계 사육 마릿수는 7898만5000마리로 전년 동기보다 126만2000마리(1.6%), 전분기보다 123만8000마리(1.6%) 각각 늘었다.

산란계 병아리를 생산하는 산란종계가 지난해 6월 60만6000마리에서 올해 6월 71만마리로 증가하면서 병아리 입식도 확대됐다. 이에 따라 3개월 미만 산란계는 1320만2000마리로 전년 동기보다 12.9% 증가했다.

다만 실제 계란을 생산하는 6개월 이상 산란계는 5617만6000마리로 전년 동기보다 1.3% 줄었다. 산란계 증가분이 주로 어린 개체에 집중된 셈이다.

육용계는 1억1089만8000마리로 전년 동기보다 113만6000마리(1.0%), 전분기보다 1443만5000마리(15.0%) 각각 증가했다.

삼계는 2631만3000마리로 전년 동기보다 8.4% 늘었고 토종닭도 0.5% 증가했다. 반면 육계는 7543만2000마리로 1.3% 감소했다. 육용종계도 지난해 6월 540만7000마리에서 올해 6월 529만4000마리로 줄었다.

오리는 조사 대상 축종 가운데 전년 동기 대비 감소 폭이 가장 컸다. 오리 사육 마릿수는 945만1000마리로 전년 동기보다 99만2000마리(-9.5%) 감소했다. 종오리는 65만4000마리로 14.4%, 육용오리는 879만7000마리로 9.1% 각각 줄었다.

산란종오리는 지난해 6월 53만5000마리에서 올해 6월 48만9000마리로 감소했다. 다만 오리 사육 마릿수는 전분기와 비교하면 육용오리를 중심으로 415만7000마리(78.5%) 증가했다.

hyun9@newspim.com