한미약품, AI로 비만 신약 설계…후보물질 임상까지 연결

AI 핵심 요약beta
- 한미약품이 24일 자체 AI 플랫폼으로 비만 신약 연구 성과를 국제학술대회에서 발표했다.
- AI 플랫폼 'HARP-pSAR'로 단백질 서열 기반 약효를 예측해 후보물질을 설계하고 개발 기간·비용을 줄였다.
- 체중 감량·근육 증가 목표 신약 'HM17321'을 개발해 미국 임상 1상 중이며, 기술을 다양한 신약 표적으로 확대할 계획이다.
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적은 실험 데이터로 약효 예측…후보물질 탐색 비용·시행착오 줄여
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한미약품이 자체 인공지능(AI) 플랫폼으로 단백질 서열에 따른 약효를 예측하고 최적의 신약 후보물질을 설계하는 기술을 확보했다. AI가 제안한 후보물질을 실제 임상 단계까지 진전시키며 신약개발 기간과 비용을 줄였다는 설명이다.
한미약품은 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 국제 분자생물학 지능형 시스템 학술대회(ISMB)에서 AI 플랫폼 'HARP-pSAR'를 활용한 비만 신약 연구 결과를 발표했다고 24일 밝혔다. 해당 플랫폼은 적은 실험 데이터만으로 표적과 비표적 수용체에 대한 약리 활성을 예측한다.
대표 성과는 체중 감량과 근육량 증가를 동시에 목표로 하는 비만 신약 'HM17321'이다. 기존 GLP-1 계열과 달리 CRF2 수용체를 선택적으로 자극해 지방을 줄이고 근육과 근 기능을 개선하도록 설계됐으며, 현재 미국 임상 1상이 진행 중이다.
한미약품은 AI를 활용해 표적 수용체에는 강하게 결합하면서 비표적 수용체에는 작용하지 않는 단백질 서열을 선별했다. 학습 데이터에 없는 새로운 서열의 약효와 최적의 아미노산 위치까지 예측해 반복적인 합성·실험 과정과 개발 비용을 줄였다.
최인영 한미약품 미래성장부문장은 "AI가 데이터 분석을 넘어 신약 설계 방향을 제안하고 시행착오를 줄이는 연구 파트너로 활용될 수 있음을 보여준 사례"라며 "플랫폼을 다양한 신약 표적에 적용할 수 있는 기반 기술로 확대할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com