쿠팡, 인천 물류센터 화재 주민에 진료비·청소비 지원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡풀필먼트서비스가 24일 인천 석남동 화재 피해 주민 대상 무료 건강검진과 병원비·청소·세차비 지원에 나섰다
- CFS는 25일부터 다음 달 7일까지 신현초등학교에 긴급 의료 지원 센터를 설치해 의료진 20여명과 함께 야간까지 운영한다
- CFS는 27일부터 11월30일까지 콜센터로 진료비·약제비·청소·세차비와 인근 공장·소상공인 피해를 접수하고 마스크·구호물품도 제공했다
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27일부터 전담 콜센터 가동…소상공인 영업 피해도 지원 검토
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 인천 석남동 물류센터 화재로 피해를 본 지역 주민을 대상으로 무료 건강검진과 병원비, 청소·세차비 등을 지원한다. 주민들이 피해 규모를 확인할 수 있도록 전문 손해사정인 서비스도 무상으로 제공한다.
CFS는 25일부터 다음 달 7일까지 물류센터 인근 신현초등학교에 '긴급 의료 지원 센터'를 운영한다고 24일 밝혔다. 의사와 한의사, 간호사, 약사, 심리상담사 등 의료진 20여명이 참여하며 운영 시간은 오전 9시부터 오후 10시까지다.
주민들은 기침과 호흡곤란 등 호흡기 검진을 비롯해 혈당·산소포화도 검사, 심리상담, 현장 처치와 상비약 처방 등을 받을 수 있다. 화재로 병원 진료를 받거나 의약품을 구매한 주민에게는 진료비와 약제비도 지원한다.
CFS는 오는 27일부터 11월30일까지 화재 피해 지원 전담 콜센터를 운영한다. 주민들은 진료비와 약제비, 청소비, 세차비 등 피해 내용을 접수할 수 있다. 차량 통제 등으로 영업에 어려움을 겪는 인근 공장과 소상공인의 피해도 지원할 방침이다.
정종철 CFS 대표는 "이번 화재로 불편을 겪은 지역 주민들에게 진심으로 사과드린다"며 "주민들의 건강과 일상 회복을 위해 필요한 지원을 지속하겠다"고 말했다. CFS는 앞서 인근 학교에 마스크 1만3500개와 임시대피소에 구호물품 400세트를 전달했다.
mkyo@newspim.com