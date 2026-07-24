정점식 "민주, 보완수사권 폐지 당론 결정...피해자·유가족 호소마저 무시"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표는 24일 민주당의 검찰 보완수사권 폐지 당론 결정에 대해 법치 붕괴라며 강하게 비판했다.
- 그는 민주당이 국민과 피해자 뜻을 짓밟고 당내 극단주의에 굴복해 인권과 안전을 권력투쟁과 맞바꿨다고 지적했다.
- 정 원내대표는 30일 본회의 상정에 맞서 총력투쟁을 예고하고 민주당 내 반대표를 촉구하며 지도부 책임을 경고했다.
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"당론 반대했던 민주당 의원들, 본회의서 양심 따라야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 24일 더불어민주당이 검찰 보완수사권 폐지 법안을 당론으로 정한 데 대해 "법치 붕괴라는 지옥문을 열고 있다"고 강하게 비판했다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "민주당이 의원총회를 통해 보완수사권 폐지 법안을 당론으로 정했다"며 "보완수사권 유지를 원하는 국민의 뜻을 짓밟고, 범죄 피해자와 유가족의 호소마저 무시한 결정"이라고 밝혔다.
그는 "이번 결정은 검찰에 대한 증오와 복수심에 휩싸인 광기이자, 민주당 의원들이 당내 극단주의 세력에게 고개를 숙인 비겁함"이라며 "무엇보다 국민의 생명과 안전을 전당대회 권력투쟁과 맞바꾼 범죄적 부당거래"라고 지적했다.
정 원내대표는 민주당 의원들을 향해서도 "끔찍한 사고와 범죄가 있을 때마다 피해자 이름을 따와서 법안을 발의했던 민주당 의원들은 지금 무엇을 하고 있느냐"며 "그 절절한 인권의 외침은 왜 오늘 침묵하고 있느냐"고 반문했다.
이어 "여러분의 위선과 비겁함 앞에서 같은 국회의원으로서 참담함을 느낀다"고 했다.
정 원내대표는 민주당이 해당 법안을 오는 30일 본회의에 상정하겠다고 밝힌 것과 관련해 "국민의힘은 모든 힘을 다해 총력투쟁을 할 것"이라고 예고했다.
또 "그동안 보완수사권 유지를 주장했던 일부 민주당 의원들께 호소드린다"며 "잘못된 당론을 거부하고 양심을 따라주시길 바란다. 본회의장에서 반대표를 통해 대한민국의 인권과 법치를 지켜야 한다"고 강조했다.
그는 민주당 지도부를 향해 "앞으로 보완수사권 폐지로 인해 벌어질 국민의 피해는 온전히 여러분 책임"이라며 "반드시 그 대가를 치를 것"이라고 경고했다.
oneway@newspim.com