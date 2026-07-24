국방부, 방첩사 해체 앞두고 인원 재배치 통보

AI 핵심 요약beta
- 국방부는 24일 방첩사 장병·군무원 재분류를 통보했다
- 방첩사 인원은 신설 2개 기관과 조사본부·각 군으로 재배치됐다
- 국방부는 직무·전입 교육과 맞춤 인사지원으로 원복 인원 불이익을 방지하겠다고 했다
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460여명 각 군 복귀, 200여명·160여명 기관별 배치
당국, 직무교육·인사지원 통해 전입 적응 관리 방침
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부는 24일 해체를 일주일 앞둔 국군방첩사령부 소속 장병·군무원의 부대 재분류 결과를 통보했다.
국방부에 따르면 방첩사 인원은 조직 개편에 따라 신설 국방방첩본부와 국방보안지원단, 기존 국방부조사본부 등으로 재배치됐다. 이 가운데 각 군으로 원복하는 군 간부는 460여명이다.
재분류 결과 기존 정원의 절반가량은 국방방첩본부로 이동했으며, 국방보안지원단에는 200여명, 국방부조사본부에는 160여명이 각각 배치됐다.
국방부 관계자는 "개편 정보기관 3곳 및 각 군 원복 등 4개 선택지를 주고 부대원의 지망을 접수했다"며 "개인 희망과 경력, 복무성적, 향후 활용성 등을 종합적으로 고려해 부대 분류를 조정했다"고 말했다.
방첩사 해체에 따라 군 정보·보안 기능도 재편된다. 방첩·방산 정보는 국방방첩본부가, 군 보안감사와 보안사고 조사는 국방보안지원단이 맡는다. 국방부조사본부는 기존 수사·조사 기능을 유지한다.
일각에서는 원복 인원이 기존 특기와 다른 보직을 맡을 경우 적응과 인사상 불이익 가능성이 제기된다. 국방부는 직무·전입 교육과 개인별 인사지원으로 대응할 방침이다.
국방부 관계자는 "새 환경 적응을 위해 각 군 통제하에 직무 및 전입 교육을 시행하고, 개인별 맞춤 인사지원을 시행할 예정"이라며 "원복한 인원들을 세심히 추적 관리해 불이익이 발생하지 않도록 인사관리 하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com