에듀플렉스, 여름방학 중·고생 대상 밀착코칭 운영

AI 핵심 요약beta
- 에듀플렉스가 24일 여름방학부터 2학기까지 밀착코칭 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
- 학생별 성적·습관·학교 일정에 맞춘 맞춤 계획으로 방학 학습 보완과 2학기 내신 대비를 하나의 과정으로 관리한다고 했다.
- 담임매니저가 월·주·일 학습계획을 세워 실행 여부를 점검하며 생활 리듬과 취약과목 관리로 자기주도학습 환경을 만든다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 자기주도학습 전문 교육기관 에듀플렉스가 여름방학부터 2학기 시험일까지 이어지는 '밀착코칭 프로그램'을 운영한다고 24일 밝혔다.
이번 프로그램은 방학 동안 학습 보완과 개학 후 학교별 내신 대비를 하나의 과정으로 연결해 학생별 학습 흐름을 이어갈 수 있도록 설계됐다.
학생마다 성적, 학습 습관, 학교 일정이 다른 점을 고려해 개별 맞춤형 학습 계획을 제공한다. 방학 중 언제든 참여 가능하며, 프로그램 시작 시점부터 2학기 시험일까지 학생의 학습 상황에 맞춰 관리가 이뤄진다.
에듀플렉스는 1학기 시험 결과와 현재 학습 수준을 분석해 반복적으로 틀리는 문제와 취약 단원을 진단한다. 이후 남은 방학 동안의 학습 계획을 세우고 2학기 진도 학습과 학교별 시험 일정에 맞춘 내신 준비까지 연계해 관리한다.
프로그램 참여 학생에게는 담임매니저가 배정된다. 담임매니저는 학생의 목표, 성적, 학습 습관을 반영해 월간·주간·일간 학습 계획을 수립하고, 계획한 학습이 실제로 이행되는지 점검한다.
학생은 스스로 학습 목표와 분량을 설정하고, 담임매니저는 학습 진행 상황과 이해도, 보완이 필요한 부분을 확인해 피드백을 제공한다. 계획과 실행, 점검이 이어지는 자기주도학습 환경을 만드는 데 중점을 둔다.
방학 기간 생활 리듬과 학습 습관 관리도 함께 진행한다. 취약 과목은 단원별 개념과 문제 유형을 점검한 뒤 학교 진도와 시험 범위에 맞춰 학습량을 조정하며 2학기 내신 준비를 이어간다.
에듀플렉스 관계자는 "여름방학은 지난 학기를 돌아보고 부족했던 부분을 보완할 수 있는 중요한 시기"라며 "학생마다 현재 학습 수준이 다른 만큼 개인별 맞춤 관리로 남은 방학과 2학기까지 학습 흐름을 이어갈 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.
이어 "방학을 어떻게 보내느냐에 따라 2학기 학습 성과가 달라질 수 있는 만큼 지금부터라도 체계적인 계획을 세우고 꾸준히 실천하는 것이 중요하다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com