KT, 전사적 AX 확산 박자...AID-X 데모데이 개최

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IT부문과 IT 전문 그룹사 KT DS가 참여

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= KT가 인공지능(AI)을 전사적인 AX(인공지능 전환) 확산에 박차를 가한다.

KT는 경기도 성남시 KT 판교사옥에서 IT부문과 IT 전문 그룹사 KT DS가 참여하는 'AID-X Demo Day'를 개최했다고 24일 밝혔다.

KT는 경기도 성남시 KT 판교사옥에서 IT부문과 IT 전문 그룹사 KT DS가 참여하는 'AID-X Demo Day'를 개최했다고 24일 밝혔다. [사진= KT]

AID-X(AI-Driven Everything)는 기존 AI 기반 개발 체계인 AIDD(AI-Driven Development)를 확장한 개념으로 개발을 넘어 IT 업무 전반에 AI를 내재화하기 위한 KT의 업무 혁신 체계다.

AIDD가 소프트웨어 개발 전 과정에 AI를 적용하는 체계라면 AID-X는 기획, UX/UI 디자인, 품질관리(QA), 운영 등 IT 업무 전반으로 AI 활용 범위를 확대하는 것이 핵심이다.

KT는 AI를 단순한 업무 보조 도구를 넘어 개발 프로젝트 전 과정에 적용하는 체계를 구축하고 이를 기반으로 일하는 방식을 전환해 왔다.

이를 통해 사람은 문제를 정의하고 AI는 프로젝트 수행 전반을 지원하는 새로운 협업 방식으로 발전시켜 나간다는 계획이다.

이번 행사는 KT가 추진해 온 AID-X의 적용 과정과 성과를 공유하고, AI를 통해 업무 방식과 개발 문화가 어떻게 변화하고 있는지를 현업 경험 중심으로 소개하는 데 초점을 맞췄다.

이날 행사에서는 AI를 활용해 실제 업무 생산성과 품질을 높인 다양한 사례가 소개됐다. 특히 개발자의 반복적인 분석·개발 업무를 AI가 스스로 수행하고 분석·모델링과 데이터 연계 등을 자동화해 업무 효율성을 높인 사례 등이 주목 받았다.

이 자리에서 KT 구성원들은 AID-X 개발 체계를 기반으로 설계·개발·UI/UX·운영까지 전 과정에서 얻은 경험을 공유하고 성공 사례뿐 아니라 시행착오까지 함께 나누며 향후 개발 과정에서 활용할 수 있는 지식을 자산화했다.

전시 공간에서는 AID-X 기반 개발 거버넌스와 핵심 기술, 실제 고객 서비스에 적용된 사례를 비롯해 다양한 차세대 AX 기술도 함께 공개됐다.

대표 사례로는 K RaaS 기반 휴머노이드 피지컬 AI 개발 과정이 소개됐다. 현장에서는 사람의 자연어 명령을 이해한 휴머노이드가 주변 환경과 물체를 인식하고 물체를 집어 원하는 위치로 옮기는 과정을 시연했다.

AI가 로봇의 움직임과 주변 환경을 이해하는 피지컬 AI 개발 기술을 선보이며 로봇 동작을 반복 검증하고 안전 기능을 적용해 시행착오를 줄인 개발 과정도 공유됐다.

이는 AID-X의 적용 범위를 IT 플랫폼 소프트웨어 개발을 넘어 Physical AI 개발 영역까지 확대한 사례다.

다양한 단말기와 앱·운영체제(OS) 환경에서 애플리케이션을 실제 고객 관점으로 테스트하는 AI 기반 플랫폼도 공개됐다.

이 플랫폼은 AI가 실제 사용자처럼 모바일 화면을 인식하고 앱 기능을 이해해 테스트 시나리오를 생성·수행하는 기술이다.

옥경화 KT IT부문장(CIO) 부사장은 "AI는 사람을 대신하는 기술이 아니라 사람의 역량을 확장하는 협업 파트너"라며 "KT는 앞으로 모든 IT 프로젝트에 'AID-X Must'를 선언하고, 업무 프로세스 전 단계의 AX를 기반으로 일하는 방식의 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com