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美 다음 관세는 과잉생산…철강·석화·배터리 '중국산 선긋기' 총력

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 24일 구조적 과잉생산 301조 조사를 본격화하며 중국 겨냥 철강·석화·배터리 공급망을 겨누었다.
  • 한국 철강·석유화학·배터리 기업은 중국산 원료·반제품 우회 수출 통로가 아님을 공급망 자료로 입증해야 하는 부담이 커졌다.
  • 과잉생산 관세 국면에서 단순 '한국산' 표기만으론 부족해 중국 과잉생산 체인과의 분리를 객관적으로 증명하는 역량이 통상 경쟁력이 될 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

포스코·현대제철, 중국산 반제품 우회수출 여부 쟁점
롯데케미칼·LG화학, 설비과잉·중간재 조달 구조 설명해야
LG엔솔·삼성SDI·SK온도 중국산 핵심 소재 의존도 변수

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 미국의 다음 관세 칼날이 철강과 석유화학, 배터리 등 중국발 공급 과잉 산업을 향하고 있다.

미국이 강제노동을 이유로 한국산 일부 제품에 무역법 301조 관세를 확정한 가운데 국내 산업계의 관심은 별도로 진행 중인 '구조적 과잉생산' 조사로 옮겨가고 있다. 중국을 겨냥한 조사지만 한국도 대상국에 포함된 만큼 포스코와 현대제철, 롯데케미칼과 LG화학, LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 주요 기업도 중국산 원료·반제품을 우회 수출하는 통로가 아니라는 점을 공급망 자료로 설명해야 할 가능성이 커졌다.

미국의 구조적 과잉생산 관세 압박을 상징적으로 표현한 이미지. 철강 코일과 석유화학 설비, 배터리 모듈 앞에서 중국발 공급망의 미국 유입을 차단하는 모습이 담겼다. [AI 일러스트=이찬우 기자]

24일 미국 무역대표부(USTR)에 따르면 미국은 한국산 제품의 최혜국대우(MFN) 관세와 강제노동 301조 관세를 합한 세율이 총 12.5%가 되도록 관세를 부과했다. MFN 관세가 이미 12.5% 이상이면 추가 301조 관세는 부과하지 않는다. 해당 조치는 미국 동부시간 기준 24일부터 발효됐다.

철강·알루미늄 등 무역확장법 232조 적용 제품은 이번 강제노동 301조 추가관세 대상에서 제외됐다. 다만 이는 강제노동 조사에 따른 중복 관세를 피한 것으로, 별도로 진행되는 과잉생산 조사 결과까지 예외가 확정됐다는 의미는 아니다.

USTR는 3월 한국과 중국, 유럽연합(EU), 일본 등 16개 경제권을 대상으로 구조적 과잉생산 301조 조사를 시작했다. 조사 결과 불공정한 정책과 관행이 미국 상거래에 부담을 준다고 판단하면 추가 관세나 수입 제한 등 대응 조치 여부를 결정하게 된다. 현재 구체적인 관세율과 대상 품목은 확정되지 않았다.

미국이 문제 삼는 것은 제품의 최종 생산국만이 아니다. USTR는 조사 개시 문서에서 수요를 넘어선 생산물량이 미국으로 직접 수출되거나 제3국을 거쳐 미국으로 유입돼 자국의 생산과 투자를 밀어내는 구조를 조사 대상으로 제시했다. 이에 따라 한국 기업이 중국발 과잉생산을 미국으로 연결하는 경로가 아니라는 점이 후속 조사 대응의 핵심 논리로 떠오르고 있다.

포스코와 현대제철 등 철강업계는 중국산 반제품과의 연결성이 주요 쟁점이 될 전망이다. USTR는 세계 철강 생산능력과 수요 간 격차에서 중국이 차지하는 비중이 2025년 3분기 54%로, 전년 동기 47%보다 높아졌다는 글로벌철강과잉설비포럼의 분석을 인용했다. 한국에 대해서도 철강을 무역흑자를 이끄는 주요 수출 업종 가운데 하나로 제시했다.

과잉생산 조사에서 한국산 철강이 중국산 슬래브·열연 등 반제품을 단순 가공한 제품으로 판단되면 중국발 과잉물량의 우회 경로라는 의심을 받을 수 있다. 철강업계는 반제품 원산지와 국내 제강·압연 공정, 국내에서 창출된 부가가치를 객관적으로 설명할 자료를 갖추는 것이 중요해질 전망이다.

롯데케미칼과 LG화학, 한화솔루션 등 석유화학업계는 세 업종 가운데 과잉생산 논리에 가장 직접적으로 노출돼 있다. USTR는 한국의 무역흑자 확대를 구조적 과잉생산의 근거로 제시하면서 "한국 정부가 석유화학 부문의 생산능력 감축 필요성을 인정했다"고 적시했다.

국내 석화업계의 설비 통폐합과 사업 재편은 수익성을 회복하고 고부가가치 제품 중심으로 전환하려는 조치다. 그러나 미국이 이를 기존 과잉설비의 근거로 활용할 가능성도 배제하기 어렵다. 업계는 실제 설비 감축 규모와 가동률, 장기 공급계약, 제품 포트폴리오 전환 등을 통해 수요와 무관한 생산과 밀어내기 수출이 아니라는 점을 설명해야 한다.

중국산 저가 중간재나 합성수지를 국내에서 가공해 미국에 수출하는 구조인지도 쟁점이 될 수 있다. 원료와 중간재 조달처, 국내 생산공정, 최종 제품의 부가가치 비중을 추적할 수 있는 공급망 관리가 필요하다는 분석이다.

LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 배터리 3사는 중국산 핵심 소재 의존도를 얼마나 낮췄는지가 관건이다. 다만 USTR는 중국의 리튬이온 배터리 생산량이 2022년 자국 내 설치량의 1.9배에 달했다며 중국발 구조적 과잉생산의 대표 사례로 제시했다.

한국 배터리 기업은 미국과 한국에서 셀을 생산하고 있지만 전구체와 흑연 등 공급망 일부에서 중국산 소재를 사용하고 있다. 미국이 중국의 남는 배터리 소재가 제3국 생산망을 거쳐 유입되는지까지 들여다볼 경우 소재 원산지와 공급업체, 국내·북미 생산공정, 장기 수주에 기반한 투자라는 점을 제시해야 한다.

LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온은 소재 원산지와 공급업체, 국내·북미 생산공정, 장기 수주에 기반한 투자라는 점을 제시해 중국의 과잉생산 전략과 선을 그어야 한다.

결국 과잉생산 관세 국면에서는 제품에 붙은 '한국산' 표시만으로는 부족할 수 있다. 철강은 중국산 반제품, 석화는 과잉설비와 중간재, 배터리는 핵심 소재 단계에서 중국의 과잉생산 체인과 얼마나 분리돼 있는지를 객관적인 자료로 설명하는 능력이 새로운 통상 경쟁력이 될 전망이다.

chanw@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 인텔.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.24 mj72284@newspim.com 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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