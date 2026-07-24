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"빨라도 너무 빠르다...난생 처음 본, 극단적 유행 주기"…전문가도 놀란 트렌드

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AI 핵심 요약

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  • 디저트·음료 시장서 보라·노랑·초록 컬러마케팅이 확산했다.
  • 전문가들은 유행의 핵심을 색보다 초단기 교체 속도라 봤다.
  • 우베·황치즈·말차 열풍은 젠지세대 SNS 소비와 맞물렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

두쫀크 이후 봄동→버터떡→우베 마이크로 초단기 변화
컬러 마케팅 부각된 소비 시장 유행 주기 단기화로 소비 패턴 변화
젠지세대 비주얼 중심 소비 문법 확대 "미감 감도 1000% 이상 바이럴"

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 디저트·음료 시장에서 '컬러 마케팅'이 다시 소비 트렌드의 중심으로 떠오르고 있다. 보라·노랑·초록 세 가지 색이 각각 우베, 황치즈, 말차라는 원재료를 앞세워 빠르게 확산하는 가운데, 전문가들은 이번 흐름의 핵심을 '색깔' 자체보다 유행이 만들어지고 소진되는 속도에서 찾고 있다.

 이수진 서울대 소비트렌드분석센터 연구원은 최근의 현상을 두고 이례적이라는 평가를 내놨다. 이수진 연구원은 "최근 두쫀크 신드롬의 바이럴이 3주 정도 밖에 되지 않았다. 이것이 봄동, 버터떡, 우베 등으로 이어지고 있다. 주목할 만한 것은 이 흐름이 마이크로(초단기)로 이어지고 있다는 점이다. 10여년간 연구를 해왔지만 난생 처음의 이런 현상을 경험, 놀랄 정도다"라고 말했다.

두쫀크 이후 봄동, 버터떡을 거쳐 우베로 이어지는 유행의 교체 주기가 압축되고 있다는 진단이다. 과거 하나의 트렌드가 계절 단위로 소비되던 것과 비교하면, 최근에는 유행의 '생애주기' 자체가 극단적으로 짧아지고 있다는 의미로 풀이된다.

보라·노랑·초록 세 가지 색이 각각 우베, 황치즈, 말차라는 원재료를 앞세워 빠르게 확산하는 가운데, 전문가들은 '색깔' 자체보다 유행이 만들어지고 소진되는 속도에서 찾고 있다. [AI그래픽= 김용석 기자]

우베·황치즈·말차 세 색의 확산이 단순한 컬러 마케팅의 성공 사례가 아니라는 분석도 나온다. 이 연구원은 "말차와 우베의 경우 미국 등 글로벌 흐름의 영향으로 글로벌 소구력이 작용할 수 있다. 하지만 컬러마케팅 때문이라기보다는 SNS에 확실히 소구되는 점이 중요할 것 같다"고 말했다. 색 자체의 시각적 완성도보다, SNS 상에서 얼마나 확산되기 좋은 이미지를 만들어내느냐가 변수라는 설명이다.

이 같은 흐름은 식음료 시장에 국한되지 않는다는 게 이 연구원의 진단이다. 그는 "요즘에는 컬러마케팅이 소비재인 전자기계와 패션에 이어 식음료 시장에서 더 소구되는 것 같다. 요즘에는 맛뿐만 아니라 시각 촉감 등 전체를 아우르는 경향이 크다. 이 때문에 미감에 대한 감도가 1000% 이상 바이럴되고 있다. 예쁘고 감각적인 것이 MZ 세대가 아닌 젠지세대에 크게 어필하고 있다"고 설명했다. 전자기기·패션 영역에서 먼저 자리잡았던 컬러 마케팅 문법이 식음료 시장으로 옮겨오면서, 소비의 축이 미각에서 시각·촉각을 아우르는 감각 전반으로 확장되고 있다는 것이다. 특히 이런 감각적 소구가 통하는 주된 세대가 MZ세대에서 한 발 더 나아간 젠지세대로 이동하고 있다는 점도 눈에 띄는 대목이다.

다만 이런 유행일수록 소멸 속도도 빠르다는 게 이 연구원의 진단이다. 그는 "자극 수준이 단순할 때 유행 주기가 짧아진다. 예를 들면 강력한 매운맛의 경우 주기가 빠르다. 쉽게 맛에 빠질 수 있지만 바로 이런 유행이 또 흘러갈 수 있다"고 했다. 강렬하고 단순한 자극일수록 초기 확산은 빠르지만 그만큼 대체재에 자리를 내주는 속도도 빠르다는 뜻으로, 최근 우베·황치즈·말차 열풍 역시 이 같은 '단순 자극-빠른 순환' 구조에서 자유롭지 않다는 지적으로 풀이된다.

실제로 유통업계 현장의 목소리도 이런 진단과 궤를 같이한다. 신세계 관계자는 "두쫀크에 이어 우베 등이 각광을 받고 있다. 맛보다는 시각적인 색감 때문에 선택하는 이유도 있는 듯하다. 허니버터의 달콤한 맛에 이어 이색적인 맛에 관심을 갖는 경향이 나타나고 있다. 또 요즘에는 치즈를 선호하는 경향도 많이 나오고 있다"고 밝혔다.

또 다른 업계 관계자는 "호불호가 갈릴 수도 있지만 황치즈의 강한 맛과 색깔에 끌리는 것 같다. 이와 함께 비주얼 측면을 선호하는 MZ 세대들의 성향도 한몫하는 듯하다"라고 말했다.

시장 데이터도 이 같은 확산세를 뒷받침한다. 오리온의 '촉촉한 황치즈칩'은 올해 2월 봄 한정판 출시 이후 품절 사태를 빚어 3차 생산까지 이어졌고, GS25의 황치즈 스낵 매출은 지난 5월 전월 대비 17.3%, 6월에는 전월 대비 115.4% 늘었다. 우베 역시 롯데웰푸드, 크라운제과, 이디야커피, 설빙, 투썸플레이스, 폴바셋, 스타벅스코리아, 이마트 등으로 적용 브랜드가 빠르게 늘고 있다. 말차는 지난해 한정판으로 나온 오리온 '초코송이 말차'가 100만개 완판을 기록한 뒤 올봄 정규 라인업으로 전환되기도 했다.

맛과 함께 색과 스토리를 먼저 소비하고 그 소비 경험을 SNS로 공유하는 젠지세대의 소비 문법, 그리고 그 문법이 만들어내는 유례없이 짧아진 유행 주기라는 분석이 나온다. 다음 색이 무엇이 될 지보다, 얼마나 빨리 교체될지가 더 주목해야 할 지점이라는 얘기다.

fineview@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 인텔.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.24 mj72284@newspim.com 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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