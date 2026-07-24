뚜레쥬르, 빵·케이크 76종 평균 8.2% 인상

AI 핵심 요약beta
- CJ푸드빌이 31일 뚜레쥬르 제품 76종 가격을 평균 8.2% 인상했다
- 계란·원맥·원당·포장재·환율·유가 상승으로 원가 부담이 커져 가격 조정이 불가피했다고 밝혔다
- 단팥빵·소보로빵·카스테라 등 인기 제품은 인상 대상에서 제외했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
단팥빵·소보로빵·카스테라는 동결…인기 제품 인상 제외
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 이달 말부터 빵과 케이크 등 일부 제품 가격을 인상한다. 계란과 원맥, 원당 등 주요 원재료와 포장재 가격이 오르면서 누적된 원가 부담을 반영한 조치다.
CJ푸드빌은 오는 31일부터 뚜레쥬르 제품 76종의 권장소비자가격을 평균 8.2% 인상한다고 24일 밝혔다. 대표 제품인 '데일리우유식빵'은 200원, '뚜쥬맘계란토스트'는 300원 오른다.
회사는 국내외 정세 변화로 계란과 원맥, 원당, 팜유 가격이 상승한 데다 나프타 등 포장재 비용과 환율, 유가까지 오르면서 가격 조정이 불가피했다고 설명했다. 원가 상승 폭이 큰 일부 품목에 한해 제한적으로 가격을 올렸다는 입장이다.
다만 소비자 부담을 고려해 단팥빵과 소보로빵, 카스테라 등 대표 인기 제품은 인상 대상에서 제외했다. CJ푸드빌 관계자는 "가격 인상을 최소화하기 위해 노력했지만 일부 제품의 공급가와 권장소비자가격을 조정하게 됐다"고 말했다.
mkyo@newspim.com