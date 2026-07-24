셀트리온 '코센틱스' 바이오시밀러 유럽 진출 시동

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 24일 코센틱스 바이오시밀러 CT-P55의 EMA 허가를 신청하며 유럽 자가면역질환 치료제 시장 공략에 나섰다.
- CT-P55는 오리지널 대비 약물동태학·안전성·면역원성 동등성을 입증해 캐나다·한국·유럽 주요 시장 진입을 준비했다.
- 허가 시 셀트리온은 IL-17A 억제제를 더해 자가면역 포트폴리오를 확대하고, 바이오시밀러를 2030년까지 18개로 늘릴 계획이다.
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퍼스트 그룹 출시 목표…자가면역 포트폴리오 IL-17A까지 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 셀트리온이 연간 글로벌 매출 10조원 규모의 자가면역질환 치료제 '코센틱스' 바이오시밀러를 앞세워 유럽 시장 공략에 나선다. 경쟁 제품보다 빠른 '퍼스트 그룹' 출시를 통해 초기 시장을 선점한다는 전략이다.
셀트리온은 코센틱스 바이오시밀러 'CT-P55'의 품목허가를 유럽의약품청(EMA)에 신청했다고 24일 밝혔다. 신청 대상은 판상 건선과 건선성 관절염, 강직성 척추염, 소아 특발성 관절염 등 오리지널 제품이 유럽에서 보유한 전체 적응증이다.
셀트리온은 임상시험에서 CT-P55와 오리지널 의약품 간 약물동태학적 동등성을 입증했다. 안전성과 면역원성 측면에서도 유사성을 확인했다. 지난 5월 캐나다, 6월 한국에 이어 유럽에서도 허가 절차에 돌입하면서 주요 시장 진입 준비를 본격화했다.
코센틱스는 인터루킨(IL)-17A를 억제하는 자가면역질환 치료제로 지난해 글로벌 매출 약 66억6800만달러를 기록했다. CT-P55가 허가되면 셀트리온의 자가면역질환 치료제 제품군은 TNF-α와 IL-6, IL-12·23에 이어 IL-17A 억제제까지 확대된다.
셀트리온 관계자는 "남은 허가 절차를 차질 없이 진행해 퍼스트 그룹 출시를 목표로 상업화 기반을 마련할 것"이라고 말했다. 셀트리온은 현재 11개인 바이오시밀러 제품군을 2030년까지 18개로 늘릴 계획이다.
mkyo@newspim.com