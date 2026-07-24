이소희 의원, 국민의힘 '3대 기득권 타파 정책' 제안 "2030 지지는 반사이익"

"청년 지지, 잠깐 빌린 것…민주당보다 덜 잘못한 정당 머물면 안 돼"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이소희 국민의힘 의원은 24일 "지금 국민의힘이 얻고 있는 것은 지지가 아니라 민주당 이탈에 따른 반사이익"이라며 "반사이익은 실력이 아니며, 상대가 무너졌다고 우리가 저절로 대안이 되는 것도 아니다"라고 지적했다.

이 의원은 이날 서울 여의도 국회의원회관에서 이양수·김용태·김재섭·박충권·우재준·조지연 의원 등과 공동 주최한 '왜 2030은 보수를 선택했는가' 토론회에서 발제를 통해 "우리 안의 기득권부터 내려놓고 변화해야 한다"며 이같이 밝혔다.

이소희 국민의힘 의원이 24일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 이양수·김용태·김재섭·박충권·우재준·조지연 의원 등과 공동 주최한 '왜 2030은 보수를 선택했는가' 토론회에서 기념사진을 찍고 있다. [사진=이소희 의원실]

이 의원은 이재명 정부와 민주당의 기득권 정치를 직격했다.

그는 노란봉투법과 연금개혁 등을 거론하며 "민주당은 기득권을 비판하던 정당에서 조직된 이해관계를 지키는 새로운 기득권 정당으로 변했다"며 "힘을 가진 집단의 이해관계가 강해질수록 그 비용은 청년과 미래세대에 떠넘겨질 수 있다"고 비판했다.

이재명 대통령의 분당 아파트 거래 논란과 관련해서도 "국민에게는 강한 대출규제를 적용하면서 대통령 거래에는 청년이 활용하기 힘든 자금조달 방식이 동원됐다"며 "자산이 없는 청년은 대출 문턱 앞에서 출발조차 하지 못한다"고 지적했다.

이 의원은 청년의 진입장벽을 허물기 위한 '3대 기득권 타파 정책'으로 ▲청년 정치인의 당직 선거 출마 기탁금을 없애는 '청년 기탁금 제로' ▲무주택·생애최초 청년 대출규제 대폭 완화 ▲법률안 제정 시 청년·미래세대 부담을 사전에 검증하는 '법률안 미래세대 영향평가' 도입을 제안했다.

그는 "국민의힘은 민주당보다 덜 잘못한 정당에 머물러서는 안 된다"며 "돈과 배경이 없는 사람에게도 도전의 기회를 여는 것이 새로운 시대의 보수"라고 했다.

이어 "청년의 표에는 유효기간이 있다. 청년은 국민의힘에 지지를 맡긴 것이 아니라 변할 기회를 준 것인 만큼, 대한민국의 기득권을 깨는 변화의 출발점을 만들어야 한다"고 강조했다.

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