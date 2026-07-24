[르포] "분양가 높아도 가치 있다"…월계 중흥S-클래스 리비에르 흥행 주목

석계역 초역세권 및 GTX 호재 등 교통 인프라 부각

인근 장위 실거래 대비 1~2억원 저렴한 분양가 주목



[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = "지금 사는 곳보다 출퇴근이 훨씬 가까워지고 주변 대단지보다 2억원 정도 가격 메리트가 있어서 청약을 적극적으로 고민하고 있습니다." (광진구 거주 37세 방문객)

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 서울 노원구 월계 중흥S-클래스 리비에르 견본주택 2026.07.24 dosong@newspim.com

◆ 장위 실거래 대비 1~2억원 저렴한 분양가 주목

24일 문을 연 서울 노원구 '월계 중흥S-클래스 리비에르' 견본주택에는 새 아파트를 선점하려는 실수요자들의 발길이 이어졌다. 방문객들은 지하철 1·6호선 석계역을 이용할 수 있는 초역세권 입지와 수도권광역급행철도(GTX) 개발 기대감에 높은 관심을 보였다. 단지가 강북권의 새로운 주거 중심지로 자리 잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.

현장에서 만난 내방객들은 무엇보다 분양가 경쟁력을 높게 평가했다. 서울 광진구에서 방문한 30대 내방객은 전용 84㎡ 기준 약 14억원으로 책정된 분양가에 대해 "인근 시세와 비교하면 충분히 경쟁력이 있다"고 말했다.

실제 이 단지의 전용면적별 최고가 기준 공급금액은 36㎡ 6억9590만원 59㎡A 12억6350만원 59㎡B 12억4200만원 84㎡A 14억9910만원으로 책정됐다. 3만2000여가구가 들어서는 장위뉴타운의 이웃격이지만 가격은 상대적으로 낮게 책정돼 있다.

지난 5월 장위4구역을 재개발한 장위자이레디언트 전용 84㎡ 분양권이 16억5000만원에 거래됐으며 장위7구역을 재개발한 꿈의숲아이파크 전용 84㎡도 지난달 16억2000만원에 거래되면서 신고가를 기록했다. 84㎡ 분양가가 약 15억원(14억9910만원) 수준인 것을 감안하면 주변 대단지 실거래가와 비교해 1억원에서 많게는 2억원가량 가격 경쟁력을 갖췄다.

◆ 1·6호선 석계역 초역세권 및 GTX 호재 등 교통 인프라 부각

뛰어난 교통환경도 주목을 받는다. 단지 중앙에서 걸어서 5분 거리에 위치한 석계역을 이용하면 시청과 서울역 디지털미디어시티(DMC) 등 서울 주요 도심으로의 접근이 탁월하며 7호선 환승을 통한 강남 출퇴근도 용이하다.

단지 주변으로 예정된 개발 호재도 돋보인다. 3만2000여가구가 들어서는 장위뉴타운 정비사업이 단지 바로 옆에서 추진 중이며 약 15만㎡ 규모의 광운대역세권 복합개발사업도 속도를 내고 있다. 쾌적한 우이천 산책로와 중랑천 생태공원 등 친환경 인프라까지 갖췄다.

주력 평형인 59㎡ 타입 유닛을 살펴본 결과 침실 붙박이장과 사각 싱크볼 등이 기본으로 제공되어 수요자들의 주거 비용 부담을 크게 낮췄다. 서울 성동구에서 온 40대 내방객은 "침실에 붙박이장이 기본으로 들어가 있어 수납공간이 여유롭고 공간 활용도가 매우 높다"고 밝혔다. 분양 관계자 역시 "발코니 확장 시 주방이 디귿자형으로 넓어지고 넉넉한 수납공간이 마련되어 쾌적한 주거 생활이 가능하다"고 밝혔다.

월계동 주택재건축정비사업을 통해 조성되는 월계 중흥S-클래스 리비에르는 지하 3층에서 지상 11~20층 5개동 총 355가구 규모로 이 중 135가구가 일반분양 대상이다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 ▲36㎡ 20가구 ▲59㎡A 71가구 ▲59㎡B 42가구 ▲84㎡A 2가구 등으로 구성된다. 실수요자 선호도가 높은 중소형 평형 위주로 채워졌다.

분양 일정은 오는 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위(해당지역) 29일 1순위(기타지역) 30일 2순위 순으로 청약 접수를 받는다. 8월 5일 당첨자를 발표하며 정당계약은 8월 18일부터 20일까지 3일 간 진행된다. 입주 예정 시기는 2029년 5월이다.

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