李대통령, '여름 휴가' 반납…해외 순방·업무보고 국정 현안 '올인'

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 24일 여름휴가를 반납했다.
- 미국·남미 순방과 귀국 뒤 업무보고가 겹쳤다.
- 국무위원·참모에 휴가 사용과 비상대응을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"휴가 중 비상 연락망 체계 구축"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 국정 현안에 집중하기 위해 올해 여름휴가를 반납한다.
청와대 관계자는 24일 춘추관에서 언론과 만나 "대통령은 통상 7월 말이나 8월 초에 여름휴가를 가지만 이번에는 미국과 남미 순방 일정, 귀국 후 부처 업무보고 등의 국정 현안이 있어 휴가를 반납하게 됐다"고 밝혔다.
이 관계자는 "이 대통령은 강훈식 비서실장을 통해 국무위원과 참모들에게 쉴 때는 쉬라고, 휴가를 사용하라고 했다"며 "비서실장은 이에 '국무위원들이 휴가를 가셔야 밑에 직원들도 가니까, 휴가를 사용하라'고 전했다"고 밝혔다.
이 관계자는 "다만 휴가 중 긴급 상황에 대처할 비상 연락망 체계는 구축해 놓도록 당부했다"며 "강 실장은 또 어제 청와대 전 직원들에게도 조회를 통해 휴가를 사용해도 된다는 점을 알렸다"고 부연했다.
이 대통령은 지난해 8월 4일부터 8일까지 닷새간 경상남도 거제 저도에서 여름휴가를 보낸 바 있다. 저도에는 '청해대'(靑海臺)라 불리는 대통령 별장이 있다. 역대 대통령 휴가지로 자주 이용돼 왔다.
pcjay@newspim.com