이지스자산운용 '언폴드', 소셜아이어워드 블로그 최고대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 이지스자산운용은 24일 블로그 언폴드가 소셜아이어워드 최고대상을 수상했다고 밝혔다.
- 언폴드는 2023년 4월 개설된 공간·대체투자 블로그로 3년간 누적 방문자 45만명을 기록했다.
- 지난해 월평균 방문자는 2만명으로 1년 사이 약 30% 증가했으며 회사는 언폴드를 통해 공간·투자 철학을 공유한다고 말했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이지스자산운용은 24일 자사 콘텐츠 플랫폼 '언폴드(UNFOLD)'가 '소셜아이어워드 2026' 블로그 부문 최고대상을 받았다고 밝혔다.
이지스자산운용에 따르면 소셜아이어워드는 사단법인 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 2010년부터 매회 주최하는 소셜미디어 분야 시상식이다.
4000명 규모의 전문가 평가위원단이 약 한 달간 심사를 진행해 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 디지털영상 5개 부문에서 각각 최고대상을 가린다.
언폴드는 공간과 대체투자 시장을 핵심 주제로 다루는 블로그로, 2023년 4월 오픈했다. 지난 3년간 누적 방문자는 45만여 명이다.
새로운 공간 및 금융 트렌드에 대한 대중의 관심이 늘어나면서 방문자 수도 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 월평균 방문자 수는 2만 명으로 1년 동안 약 30% 늘었다.
이지스자산운용 관계자는 "공간을 경험하는 사람의 만족이 자산의 가치로, 나아가 투자 성과로 이어진다는 것이 이지스가 지향하는 방향"이라며 "언폴드를 통해 이러한 철학을 공유하고, 우리가 살아가는 공간을 둘러싼 이슈를 함께 풀어가고자 한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com