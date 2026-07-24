코람코, 28일 '머큐어 앰배서더 동대문' 정식 개관

AI 핵심 요약beta
- 코람코자산운용이 24일 서울 을지로 U5호텔을 28일 머큐어 앰배서더 동대문으로 재개관한다고 밝혔다
- 코람코는 객실과 부대시설을 재구성해 객실을 297실에서 336실로 늘리고 글로벌 브랜드 '머큐어'를 도입했다
- 코람코는 앰배서더호텔그룹과 협업해 호텔 밸류애드 투자와 오피스·상업시설의 호텔 전환 등 호텔 분야 투자를 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코람코자산운용(이하 코람코)이 서울 중구 을지로의 2성급 U5호텔을 4성급 글로벌 브랜드 호텔인 '머큐어 앰배서더 동대문'으로 탈바꿈해 오는 28일 정식 개관한다고 24일 밝혔다.
회사에 따르면 머큐어 앰배서더 동대문은 코람코가 지난 2월 호텔 매입을 시작으로 상품기획과 리모델링, 글로벌 브랜드 도입 등 전 과정을 주도한 밸류애드 전략 사업이다.
기존 U5호텔은 지하 4층~지상 20층, 객실 297실 규모의 2성급 관광호텔이었다. 동대문과 을지로를 잇는 핵심 관광권역에 자리하고 있지만, 입지 경쟁력에 비해 브랜드 인지도와 상품성이 충분히 발현되지 못했다는 평가를 받아왔다.
코람코는 이 같은 자산의 잠재력에 주목해 호텔을 매입한 뒤 객실과 공용부를 전면 재구성했다. 객실은 공간 효율화와 평면 개선을 거쳐 336실로 늘렸으며, 로비와 식음시설, 피트니스 등 주요 부대시설도 글로벌 수준의 브랜드전략에 맞춰 재정비했다.
호텔에는 글로벌 호텔그룹 아코르의 어퍼 미드스케일 브랜드인 '머큐어'가 적용됐다. 머큐어는 합리적인 가격대와 지역 특색을 반영한 서비스로 비즈니스와 레저 수요를 함께 겨냥하는 아코르의 대표 브랜드다.
운영은 국내 호텔 전문기업 앰배서더호텔그룹이 맡는다. 코람코는 아코르의 글로벌 예약·회원 네트워크와 앰배서더호텔그룹의 국내 운영 경험을 결합해 외국인 개별관광객과 비즈니스 고객을 동시에 흡수한다는 계획이다. 호텔 소유와 자산운용은 코람코가 담당하고, 브랜드와 운영은 각 분야 전문기업이 맡는 구조다.
이번 프로젝트를 계기로 호텔 분야 투자도 본격 확대한다. 입지와 물리적 경쟁력은 갖췄지만 브랜드와 운영 효율이 낮은 호텔을 재편하는 밸류애드 투자와 함께, 오피스·상업시설의 호텔 전환, 비즈니스호텔과 관광형 호텔 개발 등으로 투자범위를 넓힐 예정이다.
윤장호 코람코자산운용 대표이사는 "코람코는 공간 재구성과 글로벌 브랜드 도입, 전문 운영체계 구축을 통해 잠재가치를 실질적인 자산가치로 전환했다"며 "호텔 산업의 수익구조와 운영방식을 고도화하는 섹터 전문화를 바탕으로 이 분야에서도 차별화된 경쟁력을 선보일 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com