외인·기관 3조 순매도에 코스피 4% ↓…매도 사이드카 발동

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 24일 코스피 급락으로 매도 사이드카를 발동했다.
- 코스피200 선물이 기준가 대비 5% 넘게 하락해 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐다.
- 코스피는 4%대 급락하고 반도체·자동차·금융 대형주가 동반 약세를 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미국 증시 급락 여파로 국내 증시가 4% 넘게 하락하면서 코스피 시장에 매도 사이드카가 발동됐다.
한국거래소는 24일 오전 11시 23분 49초 유가증권시장에서 프로그램 매도호가의 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카를 발동했다고 공시했다.
발동 당시 코스피200 선물(직전 거래일 거래량 최상위 종목)은 1070.80포인트로 기준가격(1127.68포인트) 대비 56.88포인트(5.04%) 하락했다.
코스피 매도 사이드카는 코스피200 선물거래 종목 가운데 직전 거래일 거래량이 가장 많은 종목의 가격이 전일 종가 대비 5% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동된다. 발동 이후 프로그램 매도호가는 5분간 효력이 정지된다.
이날 오전 11시 33분 기준 코스피 지수는 전 거래일보다 327.99포인트(4.62%) 내린 6768.90을 기록 중이다. 개인이 3조3084억원 어치 순매수하고 있지만, 외국인과 기관은 각각 2조536억원, 1조2896억원 어치를 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다.
시가총액 상위 종목도 대부분 약세다. 삼성전자(-6.30%), SK하이닉스(-5.89%), SK스퀘어(-8.11%), 삼성전자우(-5.02%), 삼성전기(-7.39%) 등 반도체·IT 대표주가 크게 하락하고 있다. 현대차(-8.22%), LG에너지솔루션(-5.03%), 삼성생명(-5.16%), KB금융(-4.99%)도 급락 중이다.
간밤 미국 뉴욕증시는 대형 기술 기업들의 실적 발표 이후 AI 투자 부담 우려가 커진 데다 국제유가 급등까지 겹치며 일제히 하락했다. 이번 실적 시즌 처음으로 실적을 발표한 '매그니피센트7' 기업인 알파벳과 테슬라가 시장 기대를 충족시키지 못한 것이 투자심리를 위축시켰다.
rkgml925@newspim.com