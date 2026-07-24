한수원, 해외 수주 리스크 관리 강화…전담위원회·통합 플랫폼 구축

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외부 전문가 참여 관리위원회 신설

사업 개발부터 준공까지 교차검증 강화

표준 리스크관리 체계·통합 플랫폼 도입

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 해외 수주사업의 손실 위험을 줄이기 위해 전담위원회를 신설하고 사업 전 단계에 대한 검증을 강화한다.

한수원은 해외사업 리스크 관리 체계를 개선하기 위한 '해외사업 리스크 종합관리대책'을 수립해 시행한다고 24일 밝혔다.

이번 대책은 전사 태스크포스(TF) 논의와 외부 전문기관 컨설팅 결과를 반영해 ▲해외 수주사업 리스크관리 체계 정립 ▲사업 전 단계 내외부 교차검증 강화 ▲사업관리 역량 강화 등 3대 분야로 마련됐다.

한수원은 해외 수주사업의 위험 요인을 총괄 관리하는 '해외사업 리스크 관리위원회'를 새로 꾸렸다. 위원회에는 관련 임원과 사업·법률·재무 분야 외부 전문가가 참여하며, 위원장은 외부 전문가가 맡는다.

독립된 리스크관리 전담 조직도 신설됐다. 해당 조직은 사업 개발부터 계약, 이행까지 전 과정의 위험 요인을 통합 관리하고 분기별 점검 결과를 경영진에 별도로 보고하게 된다.

김회천 한국수력원자력 사장(왼쪽 다섯번째)과 리스크관리위원회 위원들이 24일 '해외사업 리스크 관리위원회' 위촉식에서 기념사진을 찍고 있다. [사진=한국수력원자력] 2026.07.24 gkdud9387@newspim.com

사업비 산정 과정에는 건설·계약 등 사내 전문부서 간 교차검증 절차가 도입된다. 국내 원전 건설 과정에서 축적한 경험도 사업비와 사업계획의 신뢰도를 높이는 데 활용될 예정이다.

사업타당성 검증에는 외부 전문기관 참여가 의무화된다. 가격과 공사 기간, 계약조건 등 분야별 검증도 추가해 해외 수주사업의 경제성을 보다 객관적으로 따져보겠다는 취지다.

사업비 항목은 표준화하고 하도급 사전견적이 필요한 품목도 별도로 지정했다. 이를 통해 원가 산정 오류와 사업비 초과 가능성을 줄일 수 있을 것으로 한수원은 보고 있다.

사업별로 제각각이던 리스크 점검 방식과 업무 절차도 하나로 통합된다. 점검 항목과 영향 평가, 대응 방안을 아우르는 표준 관리방식을 마련하고, 여러 사업의 자료를 축적·공유하는 통합 사업관리 플랫폼 구축에도 착수했다.

김회천 한수원 사장은 "이번 종합관리대책은 해외 수주사업 리스크관리를 체계화하고 사업운영 역량을 높이는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로 손실 발생을 예방하고 공기업의 모범적 역할을 충실히 이행하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com