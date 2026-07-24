李대통령, 7박 11일 미·남미 순방 출국…AI 협력·글로벌사우스 외교

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 24일 미국 샌프란시스코와 남미 3개국 순방을 위해 출국했다
- 샌프란시스코에서 빅테크 CEO들과 AI 투자·공급망 협력 논의하고 AI 서밋서 메가 프로젝트 구상 밝힌다
- 이어 브라질·칠레·아르헨티나 순방 후 다음달 2일 독일 프랑크푸르트 동포 간담회 마치고 귀국한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
젠슨 황·샘 올트먼 연쇄 면담
브라질·칠레·아르헨 방문 후 독일 통해 귀국
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 24일 미국 샌프란시스코와 남미 3개국 순방을 위해 출국했다. 이 대통령은 7박 11일간의 순방 동안 빅테크 기업들과 인공지능(AI) 협력을 의논하고, 글로벌 사우스와의 외교 지평을 넓히는 데 주력할 예정이다.
이 대통령은 이날 오후 경기 성남 서울공항에서 공군 1호기를 타고 첫 순방지인 미국 샌프란시스코를 향해 출국했다.
서울공항에는 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 정무수석, 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표, 윤호중 행정안전부 장관을 비롯해 마티아스 프랑케 주한 칠레 대사, 다리오 세사르 셀리야 알비레스 주한 아르헨티나 대사 등이 환송 자리에 함께했다.
이 대통령은 24일(현지시간) 샌프란시스코에 도착해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO와 면담한다.
이들과의 면담을 통해 대한민국의 전폭적인 AI 투자와 글로벌 협력 의지를 강조하고, 글로벌 AI 공급망의 핵심 기업으로부터 투자·협력 등 실질적인 성과를 이끌어 낼 방침이다.
이어 열리는 '샌프란시스코 AI 서밋'에서는 '샌프란시스코 AI 선언'을 통해 3대 메가 프로젝트를 축으로 한 AI 산업 육성 구상과 글로벌 협력 의지를 밝힐 예정이다.
이 자리에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 국내외 AI 기업 관계자와 연구자, 스타트업, 투자자 등 150여 명이 참석한다. 오는 25일에는 미국 실리콘밸리에서 톱 벤처캐피털 6개사와 만나 벤처 생태계 협력을 논의한다.
미국에서의 일정을 마친 뒤 남미 순방을 시작한다. 가장 먼저 이 대통령은 26일부터 룰라 다시우바 대통령 초청으로 브라질을 국빈으로 방문한다. 이 대통령은 오는 29일까지 브라질에서 머물며 정상 회담과 한·브라질 비즈니스 라운드테이블 일정에 참석한다.
오는 30일에는 칠레 산티아고에서 호세 안토니오 카스트 대통령과 정상 회담을 갖는다. 이어 31일 아르헨티나 부에노스아이레스에서 하비에르 밀레이 대통령과 정상 회담을 한다.
이후 이 대통령은 다음 달 2일 독일 프랑크푸르트에서 동포 간담회를 가진 뒤 귀국한다.
pcjay@newspim.com