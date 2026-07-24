KIAT, 미국선급협회와 손잡고 조선기술 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국산업기술진흥원은 23일 미국 워싱턴D.C.에서 한미조선해양산업기술협력센터 개소식을 열고 4자 MOU를 체결했다.
- 이번 협약으로 양국은 차세대 조선해양 기술 공동연구와 산학연 협력 네트워크를 확대하기로 했다.
- KIAT는 우리 기업의 미국 시장 진출과 기술협력을 지원해 한미 조선해양 분야 실질 성과 창출을 뒷받침하겠다고 밝혔다.
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한미 조선해양 산학연 협력 네트워크 구축
美 시장 진출·차세대 조선기술 협력 강화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국산업기술진흥원(KIAT, 원장 전윤종)이 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소(KRISO), 미국선급협회(ABS), 텍사스A&M 공과대학 공학실험연구소(TEES)와 손잡고 한미 조선해양 기술협력 확대에 나선다.
KIAT는 23일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 '한미조선해양산업기술협력센터(KUSPC)' 개소식에 참석하고, KRISO·ABS·TEES와 4자 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.
이번 협약은 한미 양국 간 조선해양 분야 공동연구와 기술협력을 확대하고 산·학·연 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.
행사에는 산업통상부 장관과 주미대사, 미국 상무부와 해사청 관계자, 조선업계 및 학계 인사 등이 참석해 협력센터 출범을 축하하고 양국 협력 확대 의지를 확인했다.
협약에 따라 4개 기관은 ▲차세대 조선해양 기술협력 기회 발굴 ▲공동연구 및 기술협력·지식교류 확대 ▲산·학·연 협력 네트워크 강화 ▲공동 세미나와 차세대 혁신 프로그램 참여 확대 등에 협력하기로 했다.
전윤종 KIAT 원장은 "이번 협약은 한미 조선해양 분야 협력을 한 단계 확대하는 계기가 될 것"이라며 "우리 기업의 미국 시장 진출과 기술협력을 적극 지원하고, 양국이 실질적인 협력 성과를 창출할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com