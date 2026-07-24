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국민의힘, '맞불' 부동산 토론회 개최..."재개발·재건축 활성화 해야"

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  • 국민의힘이 24일 부동산정책 정상화 토론회를 열어 이재명 대통령의 부동산 대토론회를 강하게 비판했다.
  • 장동혁 대표 등은 보유세 인상·대출 규제 강화·공급대책 부재를 지적하며 재건축·재개발 활성화와 실수요자 금융 지원을 촉구했다.
  • 유의동·정희용 등 참석자들은 이 대통령의 분당 아파트 매각 사례와 수도권·지방 주거 불균형을 언급하며 시장 중심의 정책 전환과 정권 교체 가능성까지 거론했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장동혁 "보유세 올리고 대출 규제 강화하겠다는 것"
유의동 "문재인정부 실패 되풀이…시장 통제 아닌 정상화 필요"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 24일 부동산정책 정상화 토론회를 열고 전날 이재명 대통령이 주재한 부동산 대토론회를 강하게 비판했다.

국민의힘은 정부가 주택 공급 확대 방안은 제시하지 않은 채 보유세 인상과 대출 규제 강화 방침만 재확인했다며 재건축·재개발 활성화와 실수요자 금융 지원 등 시장 중심의 정책 전환을 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 국회에서 열린 '규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로-국민의힘 부동산정책 정상화 토론회'에서 "어제 정부의 부동산 대토론회가 열렸지만 예상이 한 치도 빗나가지 않았다"며 "정권의 부동산정책을 응원하는 지지자들에게 둘러싸여 하고 싶은 말만 한 아무말 대잔치였다"고 비판했다.

장 대표는 전날 토론회에서 나온 이 대통령의 발언을 보유세 인상과 공급대책 부재, 대출 규제 강화 등 세 가지로 요약했다.

그는 "당장 제일 급한 것은 조세제도라면서 보유세가 선진국 수준이 되려면 세 배는 올려야 한다고 했다"며 "빠른 시일 내에 보유세를 대폭 올리고 장기보유특별공제도 폐지하겠다는 것"이라고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 24일 오전 '규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로' 부동산정책 정상화 토론회에서 인사말을 하고 있다. 2026.07.24 mironj19@newspim.com

이어 "공급을 어디서 어떻게 늘릴지 마땅하지 않다고 한 것은 사실상 공급대책이 없다고 실토한 것"이라며 "대출이 집값 폭등의 주원인이라며 규제를 강화하겠다는 뜻도 명확히 했다. 결국 국민의 뜻과 시장의 요구와는 정반대로 가겠다는 것"이라고 말했다.

장 대표는 이 대통령의 분당 아파트 매각 과정에서 매수인에게 잔금 지급을 유예하고 17억7000만원의 근저당권을 설정한 점도 재차 문제 삼았다.

그는 "대출이 집값 상승의 원인이라면서 본인은 무이자로 매도자 대출까지 해주면서 집을 팔았다"며 "국민은 안 되지만 나는 할 수 있다는 특권의식과 내로남불이 부동산정책에도 그대로 녹아 있다"고 지적했다.

그러면서 "주택 공급을 늘리고 재개발·재건축을 활성화하며 실수요자가 안심할 수 있는 금융환경을 만들어야 한다"며 "정부가 정책을 바꿀 생각이 없다면 정권을 바꿀 수밖에 없다. 이대로 가면 국민이 정권을 끌어내릴 것"이라고 강조했다.

정희용 사무총장도 "국민과 시장이 듣고 싶었던 대출 규제 완화와 공급 확대에 관한 발언은 없었다"며 "수도권 문제에만 집중됐고 지방의 주거 문제는 사실상 외면했다"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 24일 오전 '규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로' 부동산정책 정상화 토론회에서 인사말을 하고 있다. 2026.07.24 mironj19@newspim.com

정 사무총장은 서울 강북권 신축 아파트 가격이 반년 만에 약 3억원 오른 사례를 언급하며 "이 정권의 정책 실패를 보여주는 사례"라면서 "오늘 토론회는 정치적 셈법을 떠나 민심을 중심으로 마련한 자리인 만큼 실수요자를 위한 정책과 실효성 있는 대안이 나오기를 기대한다"고 말했다.

국회 국토교통위원장인 유의동 의원은 "부동산은 이념을 실험하기 위한 대상이 아니다"라며 "국민의 소중한 자산이자 보금자리이고, 청년과 신혼부부가 미래를 시작하는 터전"이라고 말했다.

유 의원은 "이 대통령은 시장 정상화를 이야기하지만 공급 규제는 그대로 둔 채 세금 부담을 늘리고 대출을 옥죄면서 사실상 문재인정부의 실패를 되풀이하고 있다"고 주장했다.

이어 이 대통령의 아파트 매각을 거론하며 "정부의 대출 규제로 문턱을 넘지 못하는 국민의 눈에 사금융 역할을 한 대통령의 모습이 어떻게 비치겠느냐"며 "매수인의 사정을 고려했다면 정부 정책 역시 내 집 마련이 절실한 청년과 무주택 실수요자의 사정을 배려해야 한다"고 했다.

그러면서 "정책 정상화는 시장을 통제하는 것이 아니라 시장이 제대로 작동하게 만드는 것"이라며 "민간의 공급 역량을 살리고 실수요자의 주거 사다리를 지키는 한편 합리성과 예측 가능성을 기준으로 세제를 바로 세워야 한다"고 강조했다.

이날 토론회에는 장동혁 대표와 정희용 사무총장을 비롯해 박준태·박성훈·김장겸·유의동·최수진·서명옥 의원과 함인경 대변인이 참석했다. 심교언 건국대학교 부동산대학원장이 좌장을 맡았으며, 이정아 서울시 부동산정책개발센터장과 송원배 대구경북부동산분석학회 부회장, 이은형 대한건설정책연구원 연구위원, 오문성 한국조세정책학회 이사장이 발제자로 나섰다. 최미영 씨와 손명호 씨는 부동산 현장의 목소리를 전달했다.

oneway@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 인텔.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.24 mj72284@newspim.com 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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