한화오션, 美 전략 수송함 공동개발 착수…마스가 선도

AI 핵심 요약beta
- 한화오션이 23일 미국서 전략수송함 공동개발 및 인력·공급망 협력 계약·업무협약을 체결했다
- 레이도스 깁스 앤 콕스와 전문 서비스 계약을 맺고 글로벌 전략 수송함 설계·기술개발에 착수했다
- 미국 현지 조선 인력 양성·기자재 발굴로 조선 생태계와 필리조선소 생산 역량 확대에 나선다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 미국 함정 설계사와 전략 수송함 공동개발에 착수하고 현지 인력·공급망 구축까지 협력 범위를 넓힌다. 미국 조선업 재건을 지원하는 '마스가(MASGA)' 프로젝트에서 핵심 역할을 강화한다는 전략이다.
한화오션은 23일 현지시간 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '한미조선협력센터 개소식'에서 미국 주요 기관들과 계약 1건과 업무협약 2건을 체결했다고 밝혔다.
한화오션은 함정 설계기업 레이도스 깁스 앤 콕스와 글로벌 전략 수송함 공동 설계를 위한 전문 서비스 계약을 맺었다. 지난 4월 체결한 양해각서에서 한 단계 나아가 실제 설계와 기술개발에 착수하는 계약이다.
양사는 한화오션의 함정 건조 역량과 레이도스 깁스 앤 콕스의 설계·엔지니어링 기술을 결합해 미국과 글로벌 시장을 겨냥한 전략 수송함을 개발한다.
글로벌 전략 수송함은 평시에는 상업용 물류 운송에 활용하고 유사시에는 군수 물자를 고속 수송하는 이중용도 선박이다.
미국 내 조선 인력 양성도 추진한다. 한화오션은 한화필리조선소, 델라웨어 카운티 커뮤니티 칼리지와 강사 교육과 기술훈련 프로그램 개발을 위한 업무협약을 체결했다. 필리조선소의 견습 프로그램과 연계해 현지 숙련 인력을 확보한다는 계획이다.
한화오션은 한화필리조선소와 필라델피아 상공회의소, 필라델피아 성장 파트너십과도 조선 공급망 협력에 합의했다. 현지 기자재 업체를 발굴하고 지역 조선 생태계를 구축해 필리조선소의 생산 역량을 확대할 방침이다.
정인섭 한화오션 경영지원실장 사장은 "현지 생산 기반을 중심으로 미국이 가장 필요로 하는 분야에서 협력을 확대해 마스가 프로젝트의 핵심 동력이 되겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com