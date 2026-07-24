뚜레쥬르, 빵·케이크 76종 평균 8.2% 인상…31일부터 적용

AI 핵심 요약beta
- CJ푸드빌이 24일 뚜레쥬르 제품 76종 가격을 31일부터 조정한다고 밝혔다
- 국제 원부자재·환율·유가 등 비용 급등으로 빵과 케이크 권장소비자가격을 평균 8.2% 인상했다
- 단팥빵·소보로빵·카스테라 등 인기 상품은 인상 대상에서 제외해 체감 물가 안정을 도모했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 오는 31일부로 빵과 케이크 등 일부 제품의 가격을 조정한다고 24일 밝혔다.
이번 조치는 최근 국내·외 정세 변화에 따라 계란, 원맥, 원당, 팜유는 물론 나프타 등 포장재 비용까지 각종 국제 원·부자재 가격이 급등한 데다, 환율과 유가 역시 오르며 제반 비용 또한 지속 상승해 원가 부담이 누적된 데 따른 불가피한 결정이다. 이에 따라 원가 상승 폭이 큰 일부 품목에 한해 제한적으로 가격을 조정하게 됐다.
이번 가격 조정을 통해 뚜레쥬르의 '데일리우유식빵'(200원 인상), '뚜쥬맘계란토스트'(300원 인상) 등 총 76종의 권장소비자가격이 오는 31일부터 평균 8.2% 인상된다.
체감 물가 안정을 위한 조치도 함께 이뤄졌다. CJ푸드빌 관계자는 "가격 인상을 최소화하기 위해 노력해왔으나 오는 31일부로 불가피하게 일부 제품의 공급가와 권장소비자가격을 조정하게 됐다"며 "그럼에도 소비자 부담을 고려해 대표 인기 상품인 '단팥빵'과 '소보로빵', '카스테라' 등은 이번 가격 조정 대상에서 제외해 체감 물가 안정을 위해 힘썼다. 또한 점주와의 협의도 거쳤다"고 설명했다.
fineview@newspim.com