현대차그룹, 북한 배경 학생 교육 지원…여명학교 신축 후원

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 24일 통일부·서울시교육청과 여명학교 신교사 건립 업무협약을 체결했다
- 서울시교육청은 폐교 부지를 무상 제공하고 통일부는 행정·제도 개선을 지원하며 현대차그룹은 건축 기금과 교육 프로그램을 후원했다
- 현대차그룹은 멘토링·진로 프로그램과 장학금 지원으로 북한 배경 학생들의 안정적 교육 환경과 인재 육성을 돕기로 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 통일부, 서울시교육청과 손잡고 북한 배경 학생들을 위한 교육 인프라 구축과 인재 육성 지원에 나선다.
현대차그룹은 24일 서울 강서구 여명학교에서 통일부, 서울시교육청과 '여명학교 교사 건립을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 서울시교육청은 강서구 염강초등학교 폐교 부지를 신축 부지로 무상 제공하고, 통일부는 관련 행정과 제도 개선을 지원한다. 여명학교는 학교 건립과 운영을 맡는다.
현대차그룹은 신규 교사 건립을 위한 건축 기금을 후원하고 재학생부터 졸업생까지 이어지는 맞춤형 교육 프로그램을 운영할 계획이다.
우선 사회공헌 프로그램 'H-점프스쿨' 대학생 멘토 20명을 투입해 영어·수학·과학 등 기초학습 멘토링을 지원한다. 겨울방학 진로 탐색 프로그램과 직무 특강, 졸업생 커뮤니티도 운영해 학생들의 진로 설계를 돕는다.
대학에 진학하는 졸업생에게는 현대차 정몽구 재단의 '히어로즈 스칼러십'과 연계해 등록금과 생활비를 지원할 예정이다.
여명학교는 2004년 설립된 북한 배경 학생 대상 대안학교다. 현재 사용 중인 염강초 폐교 부지의 임시 사용 기한이 2027년 2월 종료될 예정인 만큼 이번 협약을 통해 안정적인 교육 공간을 마련하게 됐다.
성 김 현대차그룹 사장은 "학생들이 더 큰 꿈을 품고 미래를 설계할 수 있는 교육 환경을 조성하고, 모든 아이들이 잠재력을 실현할 수 있는 포용적 사회를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com