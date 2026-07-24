청와대 "'청년 경력증명 원스톱'…29일부터 통합서비스 개시"

AI 핵심 요약beta
- 정부가 24일 청년 통합경력증명 서비스를 29일부터 시작한다고 밝혔다.
- 청년 구직자·재직자 경력과 자격정보를 한곳에 모아 발급한다.
- 청년미래자문단 제안 과제로 불편을 줄인다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 정부가 29일부터 청년 구직자와 재직자를 위한 '온라인 통합경력증명 서비스'를 시작한다.
강유정 청와대 수석대변인은 24일 서면 브리핑을 내고 "기관별로 흩어져 있는 경력·자격·훈련·교육정보 등을 한곳에 모아 국가가 공인한 통합 경력증명서를 발급할 예정"이라며 "그간 경력을 증명하기 위해 여러 기관을 찾아다녀야 했던 청년들의 어려움을 해결하게 됐다"고 밝혔다.
이번 서비스는 강훈식 대통령비서실장을 단장으로 청년 현장 활동가·전문가 등이 참여한 대통령비서실 청년미래자문단이 제안한 과제로, 청년들의 의견을 직접 정책에 반영한 것이다.
지난해 11월 열린 1차 회의에서 청년 구직자와 재직자의 경력증명서 발급 불편 문제가 주요 의제로 논의됐으며, 지난 6월 최종 과제로 제안됐다. 이후 관계 부처의 검토와 협의를 거쳐 구체적인 실행 방안을 마련했다.
강 수석대변인은 "일을 하고 있음에도 경력으로 인정받지 못하거나, 경력을 증명하기 위해 너무 많은 노력이 필요했던 청년들의 어려움을 해결할 실마리를 찾게 되어 의미가 크다"며 "앞으로도 청년들의 제안을 적극 반영해 청년의 삶을 실질적으로 변화시키겠다"고 강조했다.
the13ook@newspim.com