BYD코리아, 워터밤 서울 공식 후원…씨라이언 6·돌핀 전시

AI 핵심 요약beta
- BYD코리아가 24일부터 워터밤 서울 2026 공식 스폰서로 참여했다
- 씨라이언 6 DM-i 전시와 돌핀 V2L 체험존을 운영했다
- 방문객 대상 이벤트로 기념품을 제공하며 문화 마케팅을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD코리아가 여름 음악 축제 '워터밤 서울 2026'에 공식 스폰서로 참여해 젊은 고객층을 대상으로 브랜드 체험 마케팅을 강화한다.
BYD코리아는 24일부터 26일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 워터밤 서울 2026에서 차량 전시와 체험 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
실내 전시 공간에는 중형 플러그인 하이브리드 스포츠유틸리티차량(SUV) '씨라이언 6 DM-i'를 선보인다. 야외 브랜드 부스에는 소형 전기 해치백 '돌핀'을 활용한 외부 전력 공급 기능(V2L) 체험존을 마련한다.
관람객은 돌핀의 배터리 전력을 외부 전자기기에 공급하는 과정을 체험하며 전기차의 활용성을 확인할 수 있다. BYD코리아는 차량 전시를 통해 브랜드 디자인과 전동화 기술도 소개할 예정이다.
행사 기간 브랜드존 방문객을 대상으로 참여형 이벤트도 진행한다. 이벤트 참가자에게는 방수 가방과 리유저블백 등 기념품과 경품을 제공한다.
BYD코리아 관계자는 "워터밤의 역동적인 분위기 속에서 관람객들이 BYD의 전동화 기술과 브랜드를 친숙하게 경험하기를 기대한다"며 "음악과 스포츠, 라이프스타일 등 다양한 문화 콘텐츠와 연계한 마케팅을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com