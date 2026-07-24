HJ중공업, 美 대학과 피지컬 AI 함정 용접기술 개발

AI 핵심 요약beta
- HJ중공업이 23일 미국서 알루미늄 함정용 피지컬AI 기반 용접 시스템 공동 개발 협약을 체결했다.
- 산업부 선정 과제인 마찰교반용접 시스템 주관기관을 맡아 함정 경량화·연비 개선·저탄소 선박에 활용할 계획이다.
- 중소조선연구원·경북대·SDSU 등과 역할을 나눠 기술을 개발하고 특수선 건조·함정 정비 사업으로 연계해 글로벌 수요를 창출할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HJ중공업이 미국 연구기관과 함께 알루미늄 함정 제작에 적용할 피지컬 인공지능(AI) 기반 용접 시스템 개발에 나선다.
HJ중공업은 23일 현지시간 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '한·미 조선 협력 파트너십 센터' 개소식에서 샌디에이고주립대와 공동 연구개발 협약을 체결했다고 밝혔다.
HJ중공업은 산업통상부가 선정한 한·미 공동 조선 R&D 8개 과제 가운데 '알루미늄 함정 패널 자율 제조를 위한 피지컬 AI 연계 마찰교반용접 시스템 개발'의 주관기관을 맡는다.
마찰교반용접은 금속을 녹이지 않고 마찰열과 압력으로 접합하는 기술이다. 기존 아크용접보다 알루미늄 패널의 강도와 품질을 높일 수 있어 함정 경량화와 연비 개선, 저탄소 선박 생산에 활용될 것으로 기대된다.
HJ중공업은 중소조선연구원, 경북대와 AI 기반 용접 공정 최적화 기술을 개발한다. 샌디에이고주립대와 상림엠에스피는 시스템 하드웨어와 공구 설계·제작을 맡는다. 삼성중공업과 한화오션, 강남 등은 수요기관으로 참여한다.
회사는 이번 기술을 고속상륙정과 다목적훈련지원정 등 알루미늄 합금 특수선 건조에 활용하고, 향후 함정 유지·보수·정비 사업과의 연계도 추진할 방침이다.
유상철 HJ중공업 대표는 "한·미 조선 기술 협력을 통해 차세대 핵심기술 개발과 상용화를 앞당기고 글로벌 시장에서 새로운 수요를 창출하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com