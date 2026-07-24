한전, 2035년 온실가스 감축계획 의결…ESG 경영 실행력 높인다

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 24일 제2차 ESG위원회에서
- 2035년 온실가스 감축계획 등 주요 안건을 의결했다.
- 한전은 탄소중립 위해 감축투자와 친환경 설비 도입을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기후공시·상생협력기금 운영성과 점검
ESG자문위원회 재구성…전문성 강화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력(사장 김동철)이 정부의 2035 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 맞춘 온실가스 감축계획을 마련하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실행력을 강화한다.
한전은 서울 한전아트센터에서 2026년 제2차 ESG위원회를 열고 '2035 한전 온실가스 감축계획'을 비롯한 주요 ESG 안건을 심의·의결했다고 24일 밝혔다.
ESG위원회는 지난 2020년 공기업 최초로 이사회 산하에 설치된 기구로, ESG 성과와 리스크를 종합 관리·감독하고 있다. 현재 비상임이사 3명과 상임이사 1명으로 구성돼 운영 중이다.
한전은 먼저 정부의 2035 국가 온실가스 감축목표에 맞춰 온실가스 감축계획을 수립했다. 감축 투자 확대와 친환경 전력설비 도입, 에너지 효율 향상, 연료 전환 및 설비 효율 개선 등을 통해 전력부문 탄소중립을 추진할 계획이다.
이날 위원회에서는 ▲2026년 ESG자문위원회 자문위원 선임 ▲2035 한전 온실가스 감축계획 ▲연결기준 기후공시 추진 경과 및 향후 계획 ▲2025년 대·중소기업 상생협력기금 출연 실적 등을 논의했다.
한전은 ESG 경영 전문성을 높이기 위해 외부위원 6명과 내부위원 1명으로 ESG자문위원회를 새롭게 구성했다. 이를 통해 주요 ESG 현안에 대한 전문적이고 객관적인 자문 기능을 강화한다는 방침이다.
김동철 한전 사장은 "앞으로도 내실 있는 ESG 경영체계를 바탕으로 신뢰성과 투명성을 높여 글로벌 에너지 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com