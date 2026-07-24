스마일게이트, 한국형 공포게임 '골목길' 글로벌 출시

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 24일 한국형 공포게임 '골목길:귀흔'을 스팀 등 글로벌에 정식 출시했다
- 플레이어는 스마트폰 카메라로 이상 현상을 촬영·판단하며 총 64개 심리 공포 요소를 추적한다
- 글로벌 버전은 레벨·세이브·난이도·귀신 연출을 개선하고 6개 언어로 스토브와 스팀에서 서비스한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 개발사 에이아이엑스랩, 공동 퍼블리셔 써마이트 게임즈와 함께 한국형 심리 공포 게임 '골목길: 귀흔'을 24일 글로벌 시장에 정식 출시했다.
지난해 10월 국내 플랫폼 스토브를 통해 먼저 선보인 게임이 스팀을 통해 전 세계 이용자들에게 공개된다.
'골목길'은 플레이어가 주인공 '소연'이 되어 익숙한 뒷골목이 낯설고 기이한 공간으로 변한 상황에 처하는 1인칭 심리 공포 게임이다.
플레이어에게 주어진 유일한 도구는 스마트폰으로 카메라로 이상한 지점을 촬영해 초자연적 흔적인 '귀흔'인지 설명 가능한 '허깨비'인지 직접 판단해야 한다. 판단 결과를 문자메시지로 무당인 할머니에게 전송하면 답을 받을 수 있으며 정답을 맞힐수록 진실에 가까워지지만 틀릴 때마다 귀신은 더 가까이 다가온다. 게임에는 총 64개의 이상 현상이 숨겨져 있다.
게임은 좁은 골목과 동네 상점, 익숙한 소리 등 한국 골목길의 풍경을 사실적으로 재현하면서도 이 모든 것이 서서히 뒤틀려가는 과정을 통해 일상 공간에서 비롯되는 공포를 구현했다.
글로벌 버전은 국내 출시 이후 축적된 이용자 피드백을 반영했다. 레벨 구조를 전면 개편해 반복 플레이 피로도를 줄였고 세이브 지점을 확대했다.
퍼즐 난이도와 접근성을 개선했으며 잠입·추격 시스템에 달리기 기능을 추가하고 귀신의 반응과 형체 표현을 강화했다. 스토리 모드 클리어 후 즐길 수 있는 에필로그 모드를 신규로 추가했다.
'골목길'의 글로벌 버전은 한국어, 영어, 일본어, 중국어 간체와 번체, 러시아어 등 6개 언어를 지원하며 스토브와 스팀을 통해 서비스된다.
origin@newspim.com