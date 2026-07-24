넥써쓰, 전략 시뮬레이션 게임 '프로스트 킹덤' 출시

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 24일 전략 시뮬레이션 게임 프로스트 킹덤을 출시했다.
- 프로스트 킹덤은 멀티플랫폼으로 서비스되며 머지 방식과 수집·육성 시스템을 갖췄다.
- 글로벌 버전에는 토크노믹스와 리워드 풀을 포함한 블록체인 기반 원 생태계 연동 구조가 적용됐다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰가 전략 시뮬레이션 게임 '프로스트 킹덤'을 출시했다. 넥써쓰가 직접 퍼블리싱하는 첫 타이틀이다.
'프로스트 킹덤'은 중세 배경의 전략 게임에 건물과 병력을 합성해 성장하는 머지(Merge) 방식을 결합했다. 100여 종의 유닛과 4단계 등급의 영웅 수집·육성 시스템을 갖췄다.
게임은 원스토어·iOS·안드로이드·PC 등 멀티플랫폼으로 출시된다. 국내 버전과 블록체인 기능을 포함한 글로벌 버전이 서비스되며 웹 환경에서 바로 플레이 가능한 HTML5도 지원한다.
글로벌 버전에는 게임 재화에 블록체인을 결합한 토크노믹스가 적용된다. 게임토큰 $RDIA는 게임 내 핵심 재화 레드 다이아로 전환할 수 있으며 최대 50만 개로 발행이 제한된다.
게임 매출의 5%가 리워드 풀에 적립되며 이용자는 토큰을 보관하고 해당 수량에 비례해 생태계 공통 단위인 $ONEUSD(원유에스디)를 획득할 수 있다.
게임은 출시와 함께 원(ONE) 풀스택 생태계 전반과 연동된다. 퀘스트 플랫폼 '원퀘스트'를 통해 국내 이용자는 원스토어 포인트를, 글로벌 이용자는 원 토큰을 미션 보상으로 획득할 수 있다. 스트리머 플랫폼 '원웨이브'에서는 누구나 크리에이터가 되어 가이드 및 플레이 영상을 제작하고 기여도에 따라 보상을 받는다.
장현국 넥써쓰 대표는 "다양한 장르의 게임이 원 플랫폼 위에서 이용자와 만날 수 있도록 게임 라인업을 지속 확대할 것"이라고 밝혔다.
origin@newspim.com