보령 외연도 해상서 어선 전복…10명 구조·1명 실종

AI 핵심 요약beta
- 보령해경이 24일 외연도 인근 해상 어선 전복 사고를 접수했다
- 승선원 11명 중 10명은 인근 어선이 구조했고 1명은 실종됐다
- 해경은 구조세력 배치해 실종자 수색과 사고 경위 조사에 착수했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령 외연도 인근 해상에서 선원 11명이 탄 어선이 전복돼 10명이 구조되고 1명이 실종됐다. 해경은 함정 등 구조세력을 동원해 실종자 수색을 벌이고 있다.
24일 보령해양경찰서에 따르면 이날 오전 3시 47분쯤 보령시 오천면 외연도 서쪽 약 21.5해리 해상에서 24t급 어선 A호가 전복됐다는 신고가 태안안전조업국을 통해 접수됐다.
서귀포시 성산읍 선적인 A호에는 모두 11명이 타고 있었다.
해경은 신고를 접수한 즉시 구조세력을 현장으로 급파하는 한편 인근 해역에서 조업 중이던 어선 B호와 C호에 구조 협조를 요청했다. 이어 오전 4시 1분쯤 B호가 선원 7명을, C호가 3명을 각각 구조했다.
그러나 60대 내국인 남성 선원 1명은 실종된 것으로 확인됐다.
해경은 사고 해역에 구조세력을 집중 배치해 실종자를 수색하는 한편 구조된 선원들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
gyun507@newspim.com