삼표산업, 조강 콘크리트 '블루콘 스피드' 녹색기술 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 삼표산업이 24일 블루콘 스피드의 녹색기술 인증을 받았다.
- 이 콘크리트는 24시간 내 5MPa 강도를 확보하는 고성능 제품이다.
- 판매량이 2배 늘며 안전성·친환경성을 함께 인정받았다.
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저온 환경에서도 24시간 내 조기 강도 발현
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼표그룹(회장 정도원) 핵심 계열사인 삼표산업은 현대건설과 공동 개발한 조강 콘크리트 '블루콘 스피드(BLUECON SPEED)'가 국토교통부로부터 '녹색기술 인증'을 획득했다고 24일 밝혔다.
'블루콘 스피드'는 일 평균기온 5℃ 이상 조건에서 건설현장 콘크리트 타설 후 24시간 이내에 압축강도 5MPa(메가파스칼, 1㎠당 약 10kg의 하중을 견디는 강도) 이상을 확보하는 고성능 특수 콘크리트다.
특히 최근에는 일 평균기온 0℃ 조건에서 타설 후 24시간 이내에 압축강도 5MPa 이상을 확보하며 독보적인 기술력을 입증했다. 이 제품은 간절기 아파트 골조 공사의 층당 시공 기간을 기존보다 최소 1~2일 단축해 현장의 생산성과 시공 효율성을 획기적으로 높였다.
이 같은 기술 경쟁력을 바탕으로 시장 수요도 빠르게 확대되고 있다. 지난해 블루콘 스피드 판매량은 2024년 대비 약 2배 증가하며 조강 콘크리트 시장에서의 경쟁력과 시장성을 입증했다는 평가를 받고 있다.
앞서 블루콘 스피드는 콘크리트 강도 부족으로 인한 구조물 붕괴 위험을 줄이고 안전성을 높인 기술력을 인정받아 업계 최초로 행정안전부 '재난안전 신기술'로 지정된 바 있다. 이번 국토부 녹색기술 인증까지 추가하면서 안전성과 시공성은 물론 친환경성까지 국가 공인 인증을 받게 됐다.
삼표산업 관계자는 "이번 녹색기술 인증 획득은 제품의 우수한 기술력과 친환경적 가치를 공식적으로 인정받은 것"이라며 "앞으로도 건설 현장의 품질과 안전을 최우선으로 삼고, 탄소중립 실천에 기여할 수 있는 저탄소 친환경 특수 콘크리트 기술 개발에 역량을 집중하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com