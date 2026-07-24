한샘, 강마루 라인업 대폭 강화…신제품 잇따라 출시

AI 핵심 요약beta
- 한샘이 24일 강마루 신제품 95 텍스처 7.5를 출시했다.
- 한샘은 95mm 우드 패턴과 165mm 프리미엄 라인을 강화했다.
- 한샘은 마블스퀘어 색상도 리뉴얼해 선택 폭을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한샘(대표 김유진)이 최신 인테리어 트렌드와 고객 니즈를 반영해 강마루 라인업을 대폭 강화한다.
한샘은 대중성과 프리미엄 감성을 동시에 갖춘 '95 텍스처 강마루 7.5' 신제품 출시와 함께, 대표 광폭 타일형 강마루인 '마블스퀘어'의 신규 컬러 리뉴얼 출시를 연이어 선보인다고 24일 밝혔다.
한샘은 우드 패턴 인테리어 인기에 발맞춰 가장 대중적이고 보편적으로 사용되는 95mm 폭 규격의 '95 텍스처 강마루 7.5'를 새롭게 선보인다. 폭 95mm, 길이 800mm, 두께 7.5T로 소형 평수를 중심으로 꾸준히 수요가 발생하는 규격의 제품이다.
이번 신제품은 최근 스톤에서 우드로 이동하는 바닥재 트렌드 변화를 적극 반영한 결과다. 실제로 지난해 8월 출시한 폭 165mm의 '165 프리미엄 강마루'는 올해 1분기 대비 2분기 매출이 98% 급증하며 한샘의 대표 우드 강마루로 자리 잡았다.
한샘은 이러한 우드 패턴 선호 트렌드를 반영해 '95 텍스처 강마루 7.5'를 전략적으로 기획했다. 시장에서 검증된 '165 프리미엄 강마루'의 베스트 컬러 5종과, 소형 평수 선호도가 높은 화이트·그레이 계열 컬러 2종을 추가해 총 7종의 다채로운 컬러 라인업을 완성했다.
한샘은 이번 신제품 출시를 통해 슬림한 95폭부터 대형 165폭까지 다채로운 우드 패턴 바닥재 라인업을 완성하고, 소형 평수부터 대형 평수까지 공간과 취향에 따른 맞춤형 우드 인테리어를 제안할 수 있게 됐다는 설명이다.
한샘 관계자는 "따뜻한 감성의 우드 마루와 탁 트인 공간감을 선사하는 광폭 타일형 마루에 대한 수요가 함께 늘어남에 따라 각 영역의 베스트 제품 라인업을 확대 및 업그레이드하게 됐다"며, "독일산 고급 표면재 적용과 합리적인 가격 경쟁력을 갖춘 한샘 플로링 제품들을 통해 고객이 원하는 최적의 공간을 연출할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
tack@newspim.com