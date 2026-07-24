졸스, 북미 주요 유통채널 입점 확대

AI 핵심 요약beta
- 졸스가 24일 북미 주요 유통채널과 협력 확대했다
- 아이허브·울타뷰티·티제이엑스 통해 K-뷰티 입점 늘렸다
- 코스트코 공급 협의 중이며 데이터 기반으로 해외 진출 지원한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 K-뷰티 유통기업 졸스가 북미 주요 유통채널과의 협력을 확대하고 있다. 졸스는 울타뷰티, 아이허브, 티제이엑스 등 미국의 헬스·뷰티 온·오프라인 유통 채널에 K-뷰티 브랜드를 잇따라 입점시키고 있다고 24일 밝혔다.
회사에 따르면 최근 글로벌 헬스·뷰티 온라인 플랫폼 아이허브에 스킨케어 브랜드 토리든의 추가 입점을 확정했다. 앞서 울타뷰티 온라인몰을 통해 스킨케어 브랜드 APLB를 판매 중이었다. 이번 토리든 추가 입점으로 현지 온라인 유통망을 강화했다.
오프라인 채널도 확대 중이다. 졸스는 미국 대형 유통 기업 티제이엑스와 협력해 헤어케어 브랜드 모에브(MOEV)를 공급하고 있다. 이로써 기존 스킨케어 중심의 유통 포트폴리오를 헤어케어 분야까지 넓혔다.
코스트코와의 공급도 협의 중인 것으로 알려졌다. 해당 계약이 성사될 경우 졸스는 울타뷰티, 아이허브, 티제이엑스에 이어 코스트코까지 확보하며 북미 주요 온·오프라인 유통채널을 아우르는 네트워크를 구축하게 된다.
졸스는 자체 글로벌 플랫폼 운영을 통해 축적한 국가별 소비자 데이터와 상품 기획 역량을 바탕으로 국내 K-뷰티 브랜드의 해외 진출을 지원하고 있다. 브랜드 특성과 시장 수요를 분석해 적합한 유통채널을 연결하는 방식으로 글로벌 유통 사업을 확대하고 있다.
졸스 관계자는 "울타뷰티, 아이허브, 티제이엑스 등 글로벌 주요 유통채널과의 협력을 지속 확대하고 있으며, 앞으로도 코스트코를 비롯한 다양한 글로벌 유통채널과의 협력을 통해 국내 우수 K-뷰티 브랜드의 해외 시장 진출을 적극 지원할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com