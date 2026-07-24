신한투자증권, SOL LINK 이벤트 첫 '테슬라' 당첨자 나왔다

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9월 말까지 매주 1명씩 총 14대 증정

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 은행·증권 통합계좌 'SOL LINK' 출시 기념 이벤트의 첫 번째 테슬라 모델Y 당첨자를 선정했다. SOL LINK 계좌는 출시 일주일 만에 10만좌를 돌파했으며, 회사는 오는 9월 말까지 총 14대의 테슬라 모델Y를 경품으로 제공한다.

신한투자증권은 'SOL LINK' 출시 기념으로 진행 중인 '테슬라 모델Y 증정 이벤트'의 첫 번째 당첨자를 초청해 경품 전달식을 열었다고 24일 밝혔다.

전달식은 이날 신한투자증권 본사에서 열렸다. 첫 당첨자인 30대 직장인 A씨에게 테슬라 모델Y를 전달했으며, 계좌 이용 경험을 공유하는 시간도 마련됐다.

신한투자증권이 은행·증권 통합계좌 'SOL LINK' 출시 기념 이벤트의 첫 번째 테슬라 모델Y 당첨자를 선정했다. [사진=신한투자증권] 2026.07.24 plum@newspim.com

A씨는 "신한금융그룹에 재직 중인 친구를 통해 SOL LINK 계좌를 알게 됐고, 평소 재테크에 관심이 많아 주식 거래를 하면서 이벤트에도 참여했는데 1호 당첨자가 됐다는 소식을 듣고 매우 기뻤다"며 "신한 슈퍼SOL 앱을 통해 계좌 개설부터 주식 거래까지 편리하게 이용할 수 있었던 점도 만족스러웠다"고 말했다.

SOL LINK 계좌는 신한금융그룹 통합 플랫폼인 신한 슈퍼SOL에서 개설할 수 있는 은행·증권 통합계좌다. 입출금과 주식 거래를 하나의 계좌에서 이용할 수 있는 것이 특징이며, 출시 일주일 만에 10만좌를 넘어섰다.

이벤트는 국내주식을 100만원 이상 거래하고 잔고 100만원 이상을 유지한 고객을 대상으로 진행된다. 신한 슈퍼SOL 앱 이벤트 페이지에서 투자쿠폰을 받은 뒤 '테슬라 응모하기'를 완료하면 참여할 수 있다. 이벤트 기간 동안 매주 1명씩 총 14명에게 테슬라 모델Y를 증정한다.

이와 함께 신규 고객과 휴면 고객에게 국내주식 투자쿠폰을 제공한다. 이벤트 기간 내 SOL LINK 계좌를 개설한 고객에게는 마이신한포인트 또는 '땡겨요' 쿠폰을 최소 3000원부터 최대 100만원 상당까지 무작위로 지급한다.

신한투자증권 관계자는 "SOL LINK 계좌 출시 이후 많은 고객의 관심과 성원에 힘입어 첫 번째 테슬라 모델Y 당첨자를 만나게 돼 더욱 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 편리한 금융 서비스와 차별화된 혜택을 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

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