LG유플러스, 소셜아이어워드 최고대상 수상

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 24일 소셜아이어워드에서 4관왕을 달성했다.
- 인스타그램 최고대상 등 4개 부문을 수상하며 콘텐츠 인터랙션을 크게 늘렸다.
- 브랜드 슬로건 'Simply. U+' 기반 SNS 재편으로 젊은층과의 접점과 방문자 수를 확대했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주최하는 '소셜아이어워드 2026'에서 인스타그램 최고대상을 포함해 4개 부문을 수상했다.
수상 부문은 인스타그램 최고대상, 링크드인 KIPFA 특별대상, 틱톡 정보서비스 분야 대상, 뉴스룸 커뮤니케이션 분야 대상이다. 지난해에 이어 2년 연속 4관왕을 달성했으며 처음으로 최고대상을 수상했다.
LG유플러스는 지난해부터 추진한 브랜드 슬로건 'Simply. U+'를 기반으로 SNS 채널 전반을 고객 경험 중심으로 재편했다.
인스타그램은 브랜드 리뉴얼에 맞춰 매거진형 피드와 고객 참여형 콘텐츠를 강화했으며 콘텐츠 총 인터랙션이 전년 대비 528% 증가했다. 링크드인은 AI 전환과 기술 리더십 콘텐츠를 중심으로 개편해 평균 인터랙션이 전년 대비 331% 증가했다.
틱톡은 숏폼 콘텐츠와 크리에이터 협업을 확대해 젊은 이용자층과의 접점을 넓혔다. 뉴스룸은 브랜드 스토리와 AI·기술 콘텐츠를 강화하고 사용자 경험을 개선했으며 방문자 수는 전년 대비 513%, 페이지뷰는 280% 증가했다.
김희진 LG유플러스 브랜드마케팅팀장은 "이번 수상은 고객이 공감하고 참여할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보인 결과"라며 "앞으로도 고객 관점의 브랜드 경험을 확대하고 다양한 디지털 채널에서 차별화된 소통을 이어가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com