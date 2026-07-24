신세계사이먼 프리미엄 아울렛, K-패션 브랜드 라인업 강화

AI 핵심 요약beta
- 신세계사이먼이 24일 여주·파주 아울렛에 르셉템버·앤더슨벨을 새로 열었다.
- 두 브랜드는 한국 감성·구조적 실루엣 등 K-컨템포러리 디자인으로 국내외에서 인지도를 확보한 브랜드다.
- 신세계사이먼은 K-디자이너 브랜드 라인업을 확대하며 최대 60% 할인 등 오픈 기념 행사로 외국인 포함 고객 수요를 공략했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계사이먼이 국내 디자이너 브랜드에 대한 고객 관심 증가와 외국인 관광객의 쇼핑 수요 확대에 맞춰 K-패션 브랜드 라인업 강화에 나선다.
신세계사이먼은 지난 23일 여주 프리미엄 아울렛에 '르셉템버(LE17SEPTEMBRE)', 파주 프리미엄 아울렛에 '앤더슨벨(Andersson Bell)'을 신규 오픈했다고 24일 밝혔다.
르셉템버는 구조적인 실루엣과 섬세한 디테일을 바탕으로 감각적인 스타일을 제안하는 국내 컨템포러리 브랜드이며, 앤더슨벨은 한국적 감성과 다양한 문화적 요소를 재해석한 디자인이 특징으로 글로벌 시장에서도 인지도를 확보한 브랜드다.
신세계사이먼은 최근 K-디자이너 브랜드 수요 증가에 발맞춰 라인업을 지속 확대해왔다. 여주 프리미엄 아울렛에는 우영미, 렉토(RECTO), 잉크(EENK), 포터리(POTTERY) 등이, 파주 프리미엄 아울렛에는 레이브(RAIVE), 루에브르(LOEUVRE), 마뗑킴(Matin Kim) 등이 입점해 국내 고객은 물론 외국인 관광객들에게도 차별화된 쇼핑 공간으로 자리매김하고 있다.
신규 오픈 기념 이벤트도 마련됐다. 르셉템버는 최대 60% 할인과 함께 대표 특가 상품 6종을 선보이며 20만원 이상 구매 고객에게 에코백을 증정한다. 앤더슨벨은 최대 50% 할인 상품과 대표 특가 상품 8종을 운영한다.
신세계사이먼 관계자는 "최근 국내외 고객들의 K-패션에 대한 관심이 높아지면서 아울렛에서도 개성 있는 디자이너 브랜드를 찾는 수요가 확대되고 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com