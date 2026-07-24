한미조섭협력센터 개소...'마스가' 프로젝트 본격화

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부는 23일 워싱턴에서 한미조선협력센터를 개소했다
- 양국은 센터 개소와 함께 15건의 MOU를 맺고 미국 조선 기반을 강화한다
- 센터는 마스가 거점으로 컨설팅·인력양성·투자협력 등 한미 조선 협력을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 미국 조선업 재건 사업인 일명 마스가(MASGA) 프로젝트의 구심점 역할을 할 한미조선협력센터(KUSPC)가 닻을 올렸다.
산업통상부는 23일(현지시) 워싱턴에서 김정관 산업부장관과 하워드 러트닉 미국 상무부장관 등 한미 관계자 130여 명이 참석한 가운데 센터 개소식을 개최했다고 밝혔다.
센터 개소를 계기로 양국 정부와 기업, 연구기관 등은 15건의 업무협약(MOU)을 체결하고 미국 내 조선산업 기반을 강화한다. 또한 우리 기업들의 대미 투자 사업이 원활하게 운영될 수 있도록 협력한다.
양국은 앞서 3500억달러 규모의 대미 투자 가운데 1500억달러를 조선 협력에 투입하기로 합의한 바 있다.
센터는 마스가 프로젝트의 거점으로 우리 정부의 예산 지원을 바탕으로 현지에서 미국 조선소 생산성 컨설팅, 인력양성 사업 등 자체적인 프로그램을 운영하는 동시에 연구개발, 기술교류, 직접투자 등 양국 기업 간의 협력 프로젝트를 추진하게 된다.
미국 조선 시장 진출을 희망하는 우리 기업에 우호적인 사업 여건을 조성하기 위해 미 정부, 의회, 기업 등과 긴밀히 소통하는 현지 네트워크 기능도 수행할 전망이다.
김정관 장관은 "KUSPC는 전세계 유례가 없는 조선분야 협력 플랫폼으로 미국 조선업 재건을 돕겠다는 한국의 굳은 의지와 약속의 상징"이라며 "한국 정부의 지원을 바탕으로 한국의 우수한 조선기술이 미국 해안벨트 곳곳에 뿌리내리게 돕는 거점이 될 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com