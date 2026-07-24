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2026.07.24 (금)
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뉴욕증시, AI 투자 우려·유가 100달러 돌파에 하락…나스닥 2.15%↓

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 23일 알파벳·테슬라 실망스런 실적과 유가 급등으로 주요지수가 급락했다.
  • 중동 긴장으로 브렌트유가 100달러를 돌파하며 인플레이션·연준 추가 긴축과 금리 인상 우려가 커졌다.
  • 국채금리는 17개월래 최고치로 뛰고 VIX도 급등하는 등 AI 투자부담과 고금리 우려로 성장·기술주가 크게 밀렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 23일(현지시간) 급락했다. 대형 기술기업들의 실적 발표가 인공지능(AI) 투자 부담에 대한 우려를 되살린 데다, 국제유가는 배럴당 100달러를 뚫고 오르면서 인플레이션 우려를 자극했다. 물가 부담은 미 국채금리까지 끌어올렸다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 506.93포인트(0.97%) 내린 5만1711.65를 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 90.66포인트(1.21%) 하락한 7408.30, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 553.21포인트(2.15%) 급락한 2만5137.69를 나타냈다. 나스닥은 장중 지난 5월 초 이후 최저 수준까지 밀렸다.

이번 실적 시즌 들어 이른바 '매그니피센트7' 대형 기술주 중 처음으로 실적을 발표한 알파벳과 테슬라가 투자자들을 실망시킨 것이 이번 증시 하락을 주도했다. 구글 모기업 알파벳은 설비투자 확대 계획과 사상 첫 현금 소진(캐시 번)을 발표한 뒤 7.13% 급락했다. 이 여파로 커뮤니케이션서비스 업종은 5.2% 밀렸다.

테슬라는 2년여 만에 처음으로 2분기 잉여현금흐름이 마이너스를 기록했다고 발표하며 14.52% 급락했다. 다우존스마켓데이터에 따르면 이는 2013년 11월 6일(14.5% 하락) 이후 최악의 실적 발표 후 주가 흐름이다. 테슬라 급락으로 경기소비재 업종은 5% 넘게 빠졌다.

유가 급등도 증시를 짓눌렀다. 브렌트유 선물은 지난 5월 말 이후 처음으로 배럴당 100달러를 돌파했고 미국 원유 선물도 90달러를 웃돌았다. 중동 정세 악화가 글로벌 원유 공급 우려를 키운 결과다. 미군은 이란에 또 한 차례 공습을 감행했고, 이란은 미군 기지가 있는 인접 아랍국들을 공격했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 예멘 후티 반군이 홍해에서 사우디 유조선 두 척을 공격하자 이란과 후티에 중대한 군사적 응징을 가하겠다고 다짐했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.07.24 mj72284@newspim.com

매뉴라이프존행콕인베스트먼츠의 매트 미스킨 공동 최고투자전략가는 "이 속도로 유가가 오르는 것은 거시경제와 시장에 의미 있는 위험"이라며 낮은 실업률 지표가 미 연방준비제도(Fed)로 하여금 인플레이션 대응에 집중하도록 압박할 것이라고 전망했다. 미스킨 전략가는 설비투자 우려를 언급하며 "전체 수치는 훌륭하지만, 많은 기업이 주가를 떨어뜨리는 이야기를 내놓고 있다"며 "갑옷에 조금이라도 틈이 보이면 주식이 매도되고 있다"고 지적했다.

웰스파고인베스트먼트인스티튜트의 사미르 사마나 전략가는 "중동 긴장 고조가 유가를 밀어올리면서 인플레이션이 재가속하고 금리 인하가 지연되거나, 어쩌면 연준이 금리를 올릴 수도 있다는 우려가 커지고 있다"며 "유가가 결국 정상화될 것으로 보지만, 나아지기 전에 더 나빠질 수 있다는 점도 인정한다"고 말했다.

유가 상승으로 인플레이션 우려가 커지면서 미 2년물 국채금리는 17개월 만에 최고치로 뛰었다. 10년물 금리도 이날 지난해 1월 이후 최고치를 가리켰다.

10년물 금리에 대해 미슐러파이낸셜그룹의 톰 디갈로마 매니징디렉터는 "다음 시험대는 4.75%"라며, 유가가 계속 오르고 이란 전쟁이 격화하면 금리가 5%까지 갈 가능성도 있다고 봤다. 다만 CME그룹 페드워치에 따르면 트레이더들은 여전히 연준이 다음 주 금리를 동결할 확률을 약 64%로 보고 있다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 12.98% 급등한 18.80을 기록했다.

S&P500 11개 업종 중 상승한 것은 4개뿐이었다. 산업재 업종이 1.77% 오르며 가장 선전했다. 방산 대기업 록히드마틴은 2026년 매출·이익 전망치를 상향하며 10.37% 급등했다. 의료장비 업체 서모피셔사이언티픽도 연간 이익 전망을 높이고 2분기 실적이 예상을 웃돌면서 8.71% 뛰었다.

최근 변동성이 컸던 반도체주도 약세를 보였다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 0.54% 내렸다. 텍사스인스트루먼트는 분기 매출 전망을 예상보다 높게 제시했음에도 3.13% 하락했다. 엔비디아는 1.56% 밀렸으며 AMD도 2.29% 내렸다.

mj72284@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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