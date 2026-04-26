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보호무역 장벽에 중동 불안까지…정부, 대외경제 리스크 점검

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  • 재정경제부가 24일 허장 2차관 주재로 대외경제 간담회를 열었다.
  • 중동 긴장과 보호무역주의 속 공급망·에너지 리스크를 점검했다.
  • 에너지 다변화와 통상 협력을 강화하며 정책 대응을 구체화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재경부, 대외경제정책 관련 전문가 간담회 개최

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동지역 긴장과 보호무역주의 확산, 공급망 재편 등 대외 불확실성이 커지는 가운데 정부가 공급망·에너지·통상 분야 대응 전략을 재점검하는 것으로 나타났다.

재정경제부는 허장 재경부 2차관 주재로 지난 24일 정부서울청사에서 대외경제정책 관련 전문가 간담회를 열고 글로벌 통상 환경의 변화에 따른 대응 방안을 논의했다고 26일 밝혔다.

허장 재정경제부 차관이 4월 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 대외경제정책방향 관련 간담회를 주재,모두발언을 하고 있다.[제공=재정경제부]

당일 간담회에서는 중동지역 지정학적 긴장, 공급망 불확실성 확대, 보호무역주의 확산 등 국제질서 변화 속에서 우리 대외경제 리스크 점검이 진행됐다.

참석자들은 최근 중동 상황을 계기로 에너지 안보의 중요성이 부각되고 있는 만큼, 친환경 에너지 전환과 함께 에너지 공급망 다변화 추진을 제언하고 정책 대응의 유연성과 신속성이 중요하다는 데 의견을 모았다.

특히 첨단기술 및 전략산업 분야에서 기술선진국과의 협력, 특정 지역 의존도 완화를 위한 수출 및 공급망 다변화를 주문했다. 또 지정학적 리스크에 따른 해외건설 시장 위축에 대응해 선제적 지원체계를 마련, 향후 기회요인을 전략적으로 활용할 것을 제시했다.

허 차관은 "대외 리스크 관리와 중장기 대응을 균형있게 추진하는 것이 중요하다"며 "이번 간담회의 논의를 바탕으로 정책 방향을 구체화하고 현장과의 소통을 지속할 것"이라고 말했다. 

wideopen@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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